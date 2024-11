Vicepresidente de la SEPI niega presiones de Sánchez o Ábalos para el rescate de Air Europa: "No hubo trato de favor"

Afirma que nadie de la trama le llamó y que desconocía vinculación alguna del responsable de la aerolínea con Begoña Gómez

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, ha negado en el Senado haber recibido presiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o del entonces ministro José Luis Ábalos para el rescate público en pandemia, de 475 millones, de Air Europa.

"No he recibido instrucciones ni del señor Sánchez ni de nadie", ha asegurado al comparecer este martes en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', antes de enfatizar que "no hubo ningún trato de favor en ninguna de las operaciones".

Sobre si mantuvo contactos con Ábalos, Lora ha asegurado que "en ningún momento" habló con el entonces ministro sobre el préstamo a la aerolínea, y que la una única conversación que tuvieron fue en una reunión cuando se puso en marcha el fondo de solvencia por el que la SEPI, adscrita al Ministerio de Hacienda, avaló el rescate a Air Europa, aprobado por el Gobierno en noviembre de 2020.

En aquella reunión, en la que también estaban como ministras Nadia Calviño y María Jesús Montero, se limitaron a hablar de los primeros pasos del fondo de solvencia y cómo se iba a desarrollar, según ha relatado.

Además, ha expresado que "nadie" de la 'trama Koldo' le llamó y que no conoce al presunto conseguidor, el empresario Víctor de Aldama --del que no le consta que participara en la tramitación o en reuniones--, ni tampoco al que era asesor de Ábalos, Koldo García.

El vicepresidente de la entidad pública ha incidido en que el impacto de la pandemia fue "muy fuerte" en Air Europa por la suspensión de vuelos y ha rechazado que se diera trato de favor a la compañía para el plazo de devolución de la ayuda.

Ha incidido en que las aerolíneas fueron las más impactadas por el coronavirus, que varias --entre ellas Plus Ultra-- pidieron préstamos y que en otros países europeos hubo también ayudas millonarias a compañías del sector.

TRABAJO RIGUROSO

En la SEPI se encargaron, ha dicho, de "tramitar unos expedientes en base a las normativas europea y nacional, con un procedimiento riguroso y tasado", para señalar que los ministros no intervenían en la tramitación administrativa de los expedientes.

"El Tribunal de Cuentas dice que la SEPI aplicó correctamente los procedimientos para tramitar los expedientes, verificó todos los requisitos que exigía la normativa, hizo una análisis con los equipos técnicos y con los asesores para ver que se podía aprobar esa ayuda, se elevó al consejo gestor y luego a la autorización del Consejo de Ministros", ha defendido.

Lora ha manifestado que conoció al entonces consejero delegado de Globalia y propietario de Air Europa, Javier Hidalgo, por la solicitud de rescate.

Y ha asegurado que "desconocía en absoluto" que Hidalgo tuviera algún tipo de vinculación con Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno.