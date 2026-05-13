Los vicepresidentes Cuerpo, Díaz y cinco ministros no irán al próximo pleno de control del Congreso

El presidente Pedro Sánchez y los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz, en una sesión plenaria
El presidente Pedro Sánchez y los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz, en una sesión plenaria - Eduardo Parra - Europa Press
Europa Press Nacional
Publicado: miércoles, 13 mayo 2026 12:38
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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz y hasta cinco ministros, entre ellos la titular de Sanidad, Mónica García, no acudirán a la próxima sesión de control al Gobierno prevista en el Congreso, que tendrá lugar el día 20, la primera desde el mes de abril y desde el brote de hantavirus.

En concreto, y según los escritos enviados al Congreso y recogidos por Europa Press, el Gobierno ya avanza que a la sesión de control del próximo miércoles faltarán tanto el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a quien suele dirigir sus preguntas la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Sumar.

Y también estarán ausentes cinco ministros, los titulares de Exteriores, José Manuel Albares, y de Defensa, Margarita Robles; la responsable de Sanidad, Mónica García, a quien la oposición quería preguntar por a crisis del hantavirus; y otros dos ministros de Sumar: Ernest Urtasun (Cultura) y Pablo Bustinduy (Sumar).

Así las cosas, todo apunta a que el protagonismo de la sesión de control de la próxima semana recaerá en el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, que no estuvo presente en la última sesión de control debido al fallecimiento de su padre y que ya tiene pendientes cuatro preguntas aplazadas de abril, a las que se añadirán las que le dirijan los grupos este jueves cuando se registren los interrogantes para el día 20 de mayo.

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