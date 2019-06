Villegas dice que Ciudadanos mantendrá el "no" a Sánchez y que quien no lo asuma puede "dar un paso a un lado"

Publicado 25/06/2019 11:40:18 CET

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha subrayado este martes que su partido seguirá negándose a facilitar la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno porque así se ha votado mayoritariamente en la Ejecutiva. Por tanto, los representantes de Cs deberán asumir y defender esta postura o, si no se ven capaces, pueden "dar un paso a un lado", ha añadido.

"Los que pierden tienen dos posturas: asumir la votación como propia, porque es la postura que se decide por mayoría, o dar un paso a un lado. Lo que no vale es no asumir las decisiones democráticas de los órganos del partido", ha declarado en distintas entrevistas en radio y televisión, recogidas por Europa Press.

Así se ha referido a las últimas votaciones que ha llevado a cabo la Ejecutiva de Cs sobre la política de pactos. La primera, el pasado febrero, para decidir que no favorecerían la investidura de Sánchez; la segunda, el 3 de junio, para elegir al PP como socio preferente en la negociación de gobiernos autonómicos y municipales; y la última, este lunes, donde se ratificó la votación de febrero.

Aunque en esta última votación no se repitió la unanimidad de las dos anteriores, Villegas ha destacado que la estrategia de no pactar con el candidato del PSOE a la Moncloa, propuesta por el presidente de Cs, Albert Rivera, fue respaldada por "una mayoría amplísima". Concretamente, 25 miembros de la Ejecutiva votaron a favor, frente a cuatro que se opusieron, tres que se abstuvieron y tres que no participaron.

NO HAY DEBATE SOBRE EL RUMBO IDEOLÓGICO

El dirigente de la formación naranja ha quitado importancia a la crisis generada por la salida del secretario general de Programas y Áreas Sectoriales y portavoz adjunto en el Congreso, Toni Roldán, quien ha criticado el veto al PSOE, la mayor cercanía al PP y que no se combata a la "ultraderecha" de Vox. Tras abandonar Roldán el partido, otros dos miembros de la Ejecutiva --Luis Garicano y Javier Nart-- forzaron la nueva votación sobre la posición de Cs ante la investidura y, al quedar en minoría, Nart dimitió.

"En Ciudadanos ha habido muchos momentos de controversia y este no me parece de los más complicados que ha vivido el partido", ha comentado, incidiendo en que el debate que se ha producido no era sobre el rumbo ideológico, sino sobre la posición ante Sánchez, y ya ha quedado "zanjado" con la votación.

Desde su punto de vista, la ideología de un partido no la determinan las fuerzas políticas con las que pacta, sino que "se define por sus propuestas". Y en el caso de Cs "son las de siempre", ha agregado, señalando que buena parte del ideario y de las políticas que plantea el partido en sus acuerdos autonómicos y municipales con el PP fueron elaboradas por el propio Roldán.

Por otro lado, ha recordado que Ciudadanos fue a las elecciones generales del 28 de abril habiendo dejado claro en la campaña que no facilitaría la continuidad de Sánchez en la Moncloa. Y esa postura fue "ratificada en las urnas" por los más de cuatro millones de personas que eligieron a Cs "sabiendo lo que iba a hacer con su voto", ha afirmado.

Tras la celebración de los comicios, "las circunstancias no han cambiado como para cambiar el compromiso" asumido con los votantes, de manera que "Ciudadanos no va a permitir nunca, ni por activa ni por pasiva, su investidura", ha recalcado. Además, ha descartado la opción de consultar a la militancia del partido sobre esta cuestión: "Preguntamos a quien teníamos que preguntar, a los españoles".

POLÍTICAS "ANTAGÓNICAS" A LAS DEL PSOE

Villegas ha insistido en que Sánchez ya ha elegido a sus socios para la investidura, Unidas Podemos y los partidos nacionalistas, y también tiene claro que pretende subir los impuestos, promover la idea de España como una "nación de naciones" y hacer "cesiones" al nacionalismo, unas políticas "antagónicas" a las de Cs que, a su modo de ver, hacen "imposible" llegar a un acuerdo con el PSOE.

"Cuando puede, Sánchez pacta con los separatistas y los populistas, nadie le obliga", ha indicado, aludiendo por ejemplo al acuerdo en Navarra por el cual el PSOE ha apoyado que el partido nacionalista Geroa Bai presida el Parlamento y ha permitido que EH Bildu tenga un puesto en la Mesa.

Este tipo de pactos es "lo que siempre ha querido hacer" el presidente del Gobierno en funciones, según el secretario general de Cs, que se ha mostrado convencido de que al final el PSOE alcanzará un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos y logrará que los partidos nacionalistas le den los votos que le falten para la investidura.

Tras rechazar cualquier operación que busque "blanquear ese posicionamiento" del PSOE ante un determinado sector de sus votantes, ha defendido la negativa de Rivera a reunirse de nuevo con Sánchez para hablar de la investidura. "Ya vale de hacer perder el tiempo a los ciudadanos con reuniones que no hacen avanzar hacia ese gobierno que ya tienen hablado con (Pablo) Iglesias", ha dicho.

En este sentido, Villegas ha afirmado que no existe la dicotomía de "o gobierna con unos o con otros" y ha insistido en que Ciudadanos está "tan distanciado" del PSOE que solo puede estar en la oposición: "A algunos les gustaría que esa oposición no existiera, que se inmolara dando un cheque en blanco al señor Sánchez, pero no lo vamos a hacer".

Por último, ha rechazado las numerosas presiones que recibe Ciudadanos para que cambie su postura, afirmando que es "un partido autónomo que toma sus decisiones". En este momento ha decidido que "no quiere ser un partido bisagra condenado a moderar o matizar las posturas del PSOE o del PP", sino que aspira a gobernar el país, según ha ezplicado.