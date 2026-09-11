Vivas cifra en 13.000 los migrantes irregulares que siguen en Ceuta

1116213.1.260.149.20260911130238 El presidente de Ceuta, Juan Vivas, en una rueda de prensa en el Palacio Autonómico de la ciudad autónoma - GABRIELA SARDÁ - EUROPA PRESS

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha cifrado este viernes en unas 13.000 las personas migrantes que permanecen actualmente en la Ciudad Autónoma tras la entrada masiva registrada a finales de julio y ha rechazado que Ceuta deba asumir como una "realidad estructural" una mayor cuota de acogida, como ha planteado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Vivas ha realizado estas declaraciones durante una comparecencia pública en el Palacio Autonómico, donde ha respondido a las palabras de Sánchez, quien ha defendido en una reciente entrevista que Ceuta y Melilla deben acostumbrarse a la llegada de migrantes como una realidad vinculada a su situación geográfica y ha anunciado que las infraestructuras de acogida habilitadas en ambas ciudades tendrán carácter permanente.

El presidente ceutí ha cuestionado que se reclame a la ciudad asumir una mayor responsabilidad en materia migratoria y ha considerado que plantear una "cuota de acogida" estructural supone desconocer la presión que soporta Ceuta.

"Uno piensa dos cosas: o esto es una frivolidad por parte de quien lo está diciendo o no está bien informado de cuál es la cuota de responsabilidad y de solidaridad que Ceuta tiene en materia de inmigración en tránsito", ha señalado.

Vivas ha desglosado las cifras de personas migrantes que, según los datos que maneja el Gobierno de Ceuta, permanecen actualmente en distintos recursos y asentamientos de la ciudad.

EL TRAMPOLÍN, DONDE MÁS MIGRANTES SE CONCENTRAN

En concreto, ha apuntado que en Loma Margarita hay unas 1.300 personas, mientras que en la Hípica permanecen alrededor de 320 y en Loma Colmenar unas 1.200. El asentamiento del Trampolín concentra, según sus datos, a unas 4.500 personas.

A estas cifras ha sumado otras 2.700 personas entre los asentamientos del Tarajal, Alfonso y la carpa de Luna Blanca. En conjunto, estos espacios concentrarían a unas 10.000 personas de las que llegaron a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio.

Asimismo, ha añadido cerca de 2.000 menores acogidos por la Ciudad y alrededor de 1.000 personas que se encuentran en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), lo que eleva, según su estimación, el total hasta unas 13.000 personas.

"¿En qué rincón de España la cifra de inmigrantes en situación ilegal, irregular, asistidos, acogidos, representa el 15 por ciento de la población total?", se ha preguntado Vivas, antes de considerar que reclamar más esfuerzos a Ceuta en esta materia es "una barbaridad".

CALCULA EN UNAS 800 LAS PLAZAS QUE TIENE LA CIUDAD

Frente al planteamiento defendido por Sánchez durante una entrevista en TVE, Vivas ha defendido que la capacidad de acogida de la ciudad debe limitarse a la de los establecimientos concebidos para atender a personas migrantes en tránsito, tanto adultos como menores.

Según ha explicado, esa capacidad estaría en torno a las 600 plazas del CETI y unas 200 plazas de media en los centros de menores, lo que situaría el total en unas 800 plazas. "Si tenemos 800, ya estamos multiplicando por 12 la media nacional. Por tanto, ya está bien", ha afirmado.

El presidente de Ceuta ha reclamado al Gobierno central que no utilice la situación migratoria de la ciudad "con fines partidistas" y ha asegurado que los ceutíes "no lo van a permitir", al tiempo que ha defendido que el Ejecutivo autonómico tampoco aceptará ese planteamiento.