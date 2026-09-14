Vivas dice que la crisis "se podría haber evitado" y acusa al Gobierno de falta de "voluntad" al tramitar expedientes

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a 11 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado que la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio "se podría haber evitado" si "se hubieran puesto todas las capacidades del Estado" en "el ámbito de la prevención", y ha añadido que "se tendría que haber evitado" porque "lo que está en juego es la integridad territorial de España".

"Lo que está en juego es la piedra angular de nuestra Constitución, lo que está en juego es nuestra democracia", ha afirmado Vivas este lunes en una entrevista en 'El Hormiguero' de Antena 3, en la que ha vuelto a señalar a Marruecos como responsable de un "ataque híbrido" que "no reconoce" la "soberanía" de las ciudades autónomas.

"Ha procurado siempre el acoso y derribo de nuestras dos ciudades", ha insistido el presidente ceutí, que ha calificado la crisis migratoria de "invasión".

Por otro lado, ha denunciado falta de voluntad a la hora de tramitar los expedientes de las personas migrantes que aún permanecen en Ceuta a la espera de ser devueltos u obtener el asilo, y ha incidido en que "es cuestión de voluntad" y que "si no se hace es porque no se quiere".

Vivas ha afirmado que si se pudieron atender "millones de expedientes" de regularizaciones "en un cortísimo plazo de tiempo", "¿por qué no se hace para atender los 10.000, 12.000 o 13.000 expedientes que hay en Ceuta?".

DEFENSA DEL REY

El presidente de la ciudad autónoma ha asegurado que "hay que proteger" al Rey y "a la institución de la Corona" por ser "uno de los pilares" de la Constitución, con el que ha hablado "cuatro veces", una en persona y tres telefónicamente, según ha relatado.

Asimismo, ha aseverado que no conoce a "ninguna autoridad del Estado que esté más interesada por lo que pasa en Ceuta que su Majestad del Rey" y ha llamado a no generar "un clima de dudas" alrededor de la jefatura del Estado.

AVISO A MONCLOA

Vivas ha sostenido que advirtió a Moncloa los días previos a la crisis migratoria porque el flujo migratorio comenzó a incrementarse diariamente. "Tuve una reunión en la delegación de gobierno el día 27, y pedí que se activara la ley de seguridad nacional", ha relatado, "y pedí un mando único, y pedí el refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad".

Una solicitud que trasladó al Ministerio del Interior, si bien le "dijeron que necesitaban 24 horas para poderlo resolver". "Como yo no quería añadir a la crisis que teníamos entonces una crisis institucional, fui prudente", ha continuado Vivas.

"A las 24 horas me llamaron para decirme nuevamente que el mando único lo ejercería el delegado del gobierno (...) y al día siguiente, desgraciadamente, el jueves, tuvimos la invasión".

FRONTERA CONTROLADA POR ESPAÑA

El presidente de Ceuta ha destacado que una de las principales "lecciones" que hay que aprender de la crisis migratoria es que la frontera "tiene que estar en manos de España y de Europa", no en las de Marruecos. "No es un país fiable y a la vista está".

INFORMACIÓN DE MARRUECOS SOBRE SÁNCHEZ

Vivas ha rechazado asegurar que Marruecos tenga información comprometida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Yo no puedo asegurar esto porque yo no tengo información", ha afirmado, pero ha criticado que el Ejecutivo tenga una "extraordinaria sumisión" al país vecino y "esté dando públicamente las gracias a Marruecos por el buen comportamiento" durante la crisis.