Vox aplaude la nueva imputación de Begoña Gómez y avisa a Sánchez de que sufrirá un "infierno judicial"

El portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha expresado este miércoles su "alegría" por la nueva imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y ha avisado al Gobierno de que a partir de septiembre sufrirán un "infierno judicial".

Buxadé, que atribuye a Vox la decisión del juez Juan Carlos Peinado de imputar a la esposa de Sánchez también por malversación, ha insistido en que no se puede utilizar a personal público para intereses particulares y que por lo tanto Begoña Gómez y su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, van a tener que comparecer y dar explicaciones para que "se deduzcan las responsabilidades pertinentes".

Del mismo modo, ha tachado de "mentira" el argumento del Gobierno acerca de que el juez Peinado está construyendo una causa "prospectiva" contra el Gobierno, cambiando el enfoque a conveniencia. A su juicio, lo que debería hacer el PSOE es "iniciar su proceso de disolución por vergüenza ajena", dado que tiene investigados por corrupción a sus dos últimos secretarios de organización.

El eurodiputado de Vox ya avisa de que "hay muchísimas causas abiertas" en torno al PSOE y que, a la vuelta del verano, Vox seguirá con sus actuaciones en los tribunales y volverá a provocar "un infierno judicial para Pedro Sánchez, para el Partido Socialista y para su gobierno".