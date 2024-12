Vox condiciona su apoyo a los presupuestos a cambios en leyes educativas: "Vera no ha querido mover ni una coma"

Cañadas asegura que su formación se siente "absolutamente traicionada y engañada" en las negociaciones de las cuentas

PALMA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha condicionado su apoyo a los presupuestos autonómicos para 2025 a que se realicen cambios en leyes educativas para, por ejemplo, eliminar el catalán como lengua vehicular en la educación o garantizar que se imparta el 50 por ciento de las clases en castellano.

"Vera no ha querido mover ni una coma", ha dicho este miércoles la portavoz de los de Santiago Abascal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha asegurado que Vox tumbó este martes las cuentas en la primera votación porque no han llegado a acuerdos en educación.

En esta línea, ha criticado que el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, no se ha sentado a negociar y "no ha querido ceder nada". Así, ha asegurado que su apoyo a las cuentas depende de que el PP "se quiera sentar a hablar y llegar a acuerdos en educación".

"Cedemos muchísimo y me engañas, pues no hay nada más que hablar", ha sentenciado. Los de Abascal no han tenido contacto con el PP desde este martes, cuando su formación tumbó los presupuestos en la primera votación.

Según Cañadas, el PP "engañó" a Vox en los presupuestos de 2024 al poner enmiendas de su formación en partidas donde no había dotación económica y que, en consecuencia, "no se ha cumplido nada". Así, ha asegurado que el Govern "ha intentado hacer exactamente lo mismo" y que, a su juicio, "el enfado es justificado".

Por otra parte, en cuanto al anuncio del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, sobre la suspensión de las negociaciones presupuestarias con el PP en las comunidades donde los 'populares' dependan de su apoyo por, según ellos, su acercamiento al PSOE en las políticas migratorias, Cañadas ha aseverado que si el Govern "no acoge menas no afecta a Baleares".

"Nosotros rompimos relaciones ayer porque nos sentimos engañados en concreto con el tema de la educación. La noticia del señor Garriga es de esta mañana", ha apuntado, tras ser preguntada por si la decisión de no apoyar las cuentas en Baleares viene de Madrid.

Así, ha dicho que a pesar de que está línea roja se a nivel nacional, si la presidenta del Govern, Marga Prohens, cumple su palabra no afectará, pero que si acoge menores migrantes sí.