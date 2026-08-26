Vox cree que el CNI tenía información sobre Ceuta pero el Gobierno "no hizo nada" y pide su dimisión "en bloque"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, y el diputado de Vox, José María Figaredo, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, en la sala Mariana Pineda, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, considera que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) "estaba alertado" de que Ceuta "iba a ser invadida", pero el Gobierno "no hizo nada", por lo que ha pedido su dimisión "en bloque".

En declaraciones a los medios en el Congreso este miércoles, la portavoz de Vox se ha referido a la divergencia entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre si el CNI informó sobre los movimientos en Ceuta y ha tildado la situación de "espectáculo bochornoso".

Más allá de esto, Rodríguez de Millán cree "un insulto a la inteligencia" que se intente hacer creer que el CNI "no estaba alertado" de la situación en la ciudad autónoma, y considera que es el Gobierno el que no tomó ninguna medida para atajar la entrada masiva de inmigrantes. "Lo sabían y no han hecho nada, algún día sabremos qué tiene Marruecos sobre el PSOE y qué le debe el PSOE a Marruecos", ha ahondado.

Así, ha despreciado las explicaciones que el presidente, Pedro Sánchez, pueda ofrecer en el Congreso la próxima semana. "Las explicaciones en sede parlamentaria ya no son suficientes", ha dicho. Así, ha pedido directamente la dimisión del Ejecutivo "en bloque" por "dejar abandonados" a los españoles y que sean juzgados "por traición".

Además, ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo por no interrumpir sus vacaciones ante la crisis en Ceuta. "Que sea juzgado por traición", ha rematado.