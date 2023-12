Vox cree que PP y PSOE acabarán pactando la renovación del CGPJ y urge a cambiar el modo de elección

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha dicho este lunes que no les "sorprendería" que el PP acabe pactando con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva bloqueada 5 años y ha insistido en la necesidad de cambiar el modo de elección de los vocales para que sean los jueces los que elijan y no los políticos.

"El PP está pactando con el PSOE en el Congreso para las comisiones y también facilitó que hoy el Tribunal Constitucional sea una sede más del Partido Socialista", ha reprochado al ser preguntado por un posible acuerdo entre PP y PSOE para la renovación del CGPJ durante la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política, donde ha señalado que un pacto entre ambas formaciones "no sería nada nuevo"

Garriga ha insistido en que desde Vox van a reivindicar la "necesidad de que sean los jueces quienes elijan a los jueces para que saquen de ahí las garras los políticos" y por ello desde su formación "urgen" por avanzar en estos planteamientos.

Los de Santiago Abascal han apostado en numerosas ocasiones por una modificación del sistema para la elección de los vocales del CGPJ, que actualmente deja en manos del Congreso de los Diputados y del Senado el nombramiento de los 20 vocales que integran este órgano constitucional, diez elegidos por la Cámara Baja y los otros diez la Cámara Alta.

Sin embargo desde Vox insisten en que todos los miembros del CGPJ sean elegidos entre y por Jueces y Magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales mediante voto personal, igual, directo y secreto. Pero, además, piden que aquellos tengan o hayan tenido vinculación con algún partido político, ya sea como afiliados, integrantes de listas electorales o cargos de naturaleza política en cualquier administración territorial, sean excluidos de la competición y no puedan ser candidatos al CGPJ.

Por su parte desde el PSOE han instado este lunes al PP a no mantener "ni un día más" el bloqueo en la renovación porque de continuar esta legislatura supondrá el "colapso" de la justicia. Ante esto, desde la formación de Alberto Núñez Feijóo han advertido de que no habrá renovación de dicho órgano si no hay una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para avanzar en la independencia de la Justicia, ya que "no se fían un pelo" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque "miente", según ha expresado el portavoz de la formación, Borja Sémper.