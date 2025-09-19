Vox critica al jefe de la Armada por decir que su misión es salvar migrantes: el Gobierno está "asaltando" los Ejércitos

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto de toma de posesión del nuevo Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Antonio Piñeiro Sánchez - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha censurado este viernes las palabras del jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante general Antonio Piñeiro, por decir que su misión es "ayudar y salvar" a los migrantes que se desplazan en pateras, cayucos y otras embarcaciones en su tránsito hacia España, y no devolverlos o bloquearles el paso, como han propuesto desde el partido de Santiago Abascal.

"El Gobierno de Sánchez está asaltando también estas instituciones, como ha hecho con todas, tratando de ponerlas a su servicio de interés partidista", ha lamentado Vox en un comunicado difundido por la red social X.

Según Vox, la Armada, igual que los Ejércitos del Aire y de Tierra, "están para defender a los españoles". "Y para garantizar la integridad territorial, la independencia y la soberanía", ha continuado el partido de Santiago Abascal, que ha terciado: "Una pena que algunos se dejen tan fácilmente".

Así se ha pronunciado Vox después de que el almirante general Antonio Piñeiro haya defendido la misión de salvamento apelando a la Ley del Mar, después de que el dirigente de esta formación Javier Ortega Smith le haya preguntado si considera "necesario" incrementar la presencia de la Armada en aguas del Estrecho, Ceuta y Melilla para luchar contra la inmigración ilegal y el narcotráfico.

Como parte de sus medidas para frenar el fenómeno de la inmigración ilegal, Vox ha propuesto en varias ocasiones desplegar a la Armada en rutas migratorias habituales como las del Estrecho o Canarias para bloquear la entrada de embarcaciones en territorio español. "No se puede, no estamos para eso", ha dicho rotundamente el AJEMA.

"En el tema de inmigración voy a ser muy claro: es mandato de la Ley del Mar salvar a los migrantes si están en peligro", ha insistido el AJEMA, pidiendo que "nadie espere que un barco de la Armada vaya a proceder a apartarlos". "La única misión de la Armada y de cualquier Armada occidental es ayudar, que no quepa ninguna duda al respecto", ha abundado.

El almirante general ha relatado experiencias con migrantes en este sentido y ha destacado la "impotencia" que sienten los marinos ante la imposibilidad de "ayudar" a todas las personas que viajan en condiciones peligrosas en una embarcación. "Jamás ante un cayuco se puede tener otra actitud que no sea la de ayudar", ha subrayado.