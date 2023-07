Vox dice que el PP le ha abierto la puerta para gobernar en el Ayuntamiento de Palma

PALMA, 27 (EUROPA PRESS)

Vox ha reconocido este jueves que han iniciado conversaciones con el PP para participar en el gobierno del Ayuntamiento de Palma y ha dejado la "puerta abierta" a la posibilidad de que su partido entre en la corporación municipal, mientras que el PP, aunque no ha descartado esta opción, se ha limitado a hablar de conversaciones para un "acuerdo programático".

Así lo han indicado el portavoz del grupo municipal de Vox, Fulgencio Coll, y el primer teniente de alcalde de Turismo, Cultura e Innovación del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, en diferentes declaraciones a la prensa durante la celebración del pleno municipal de este jueves, en el que PP y Vox han votado conjuntamente la mayoría de los puntos del día.

Bonet también ha reconocido que el grupo municipal 'popular' trabaja en un acuerdo con Vox, aunque ha aseverado que les "encantaría" llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas.

Preguntado por si estas negociaciones implicarían una entrada en el gobierno municipal, el primer teniente de alcalde ha apuntado que "no se habla de sillas", sino que "hablan de cuestiones en las que pueden estar de acuerdo" pero "no ha podido decir nada porque no se ha mantenido la conversación sobre la entrada de Vox en el gobierno municipal".

"En el Ayuntamiento de Palma se negocia con todos los grupos políticos para desbloquear diferentes temas que hay sobre la mesa. Esto se demuestra en que, tanto en este pleno como en el organización, la corporación municipal se reunió con los partidos de la izquierda y con Vox", ha reconocido.

En ese sentido, ha señalado que Vox ha "desbloqueado" una serie de cuestiones porque "han llegado a acuerdos" pero "también con el PSIB", aunque en el caso de los remanentes han votado en contra, algo que ha indicado que les "ha llamado atención, al ser facturas de gobiernos anteriores".

"Al PP le encantaría que el PSIB les dijera en qué puede estar de acuerdo, porque el 80 por ciento de la política municipal no es ni de izquierdas ni de derechas y sería responsable que en ciertos temas no haya debate", ha manifestado.

Por otro lado, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento ha explicado que su formación "tiene que ayudar a que haya estabilidad dentro del Consistorio".

"El bloqueo inicial no fue de confrontación, sino porque había cosas en las que Vox no estaba de acuerdo. Vox no busca sillas, sino políticas y hay dos ejemplos, uno que es el pacto del Govern --donde hay un pacto programático-- y otro es el caso del Ayuntamiento de Llucmajor --donde Vox ha entrado a gobernar--", ha resaltado Coll.

El representante municipal de la formación ha incidido en que inicialmente "quería entrar a gobernar", por "respeto a sus votantes". "No se pedía nada extraordinario pero el PP decidió gobernar con diez regidores y no se va a poner obstáculos, por lo que se ayudará al equipo de gobierno a dar un mejor servicio a los ciudadanos", ha argumentado.

En ese sentido, ha puntualizado que el PP y Vox "comparten el 80 por ciento del programa electoral" en aspectos como "las bajadas de impuestos, limpiar la ciudad, construir viviendas o la seguridad", por lo que ha avanzado que "llegarán a acuerdos".

Preguntado por la entrada en la corporación municipal, Coll ha afirmado que si lo hacen "tendrán que serlo de un modo proporcional y dependiendo de las condiciones", pero ha insistido en que "no serán un obstáculo".

MARTÍNEZ "MINTIÓ" O ACUERDOS "DECIDIDOS EN MADRID"

Por su parte, la oposición ha calificado de "mala noticia" este entendimiento entre PP y Vox. La portavoz del grupo municipal del PSIB, Rosario Sánchez, ha afirmado que las dos formaciones "tienen un pacto para que Vox entre en el equipo de gobierno de Palma".

"Ya sea con un acuerdo programático o con cargos en la corporación municipal, el PP gobernará con Vox y el alcalde, Jaime Martínez, mintió a los ciudadanos cuando dijo que gobernaría en solitario, porque una vez han pasado las elecciones generales del 23J, Vox ha cambiado el sentido de sus votos en el plenario", ha puntualizado.

En la misma línea se ha manifestado la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, quien ha señalado que PP y Vox "son dos caras de la misma moneda", puesto que "tenían programas similares y complementarios", a lo que ha alegado que este acuerdo "consolidará los recortes en servicios y libertades".

Al mismo tiempo, ha remarcado que este pacto de PP y Vox "no es ajeno a las dinámicas estatales" y "obedece a lo que deciden las direcciones de estas dos formaciones en Madrid".