Vox exige mascarillas gratis para todos los españoles y duda de las palabras de Illa sobre la vacuna: Es un mentiroso

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Comité Ejecutivo de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé, ha puesto en duda las previsiones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre la disposición de vacunas contra el coronavirus en España, pues le considera "un mentiroso compulsivo", y en todo caso ha hecho hincapié en la exigencia de que se faciliten mascarillas gratis a todos los españoles.

Preguntado por las palabras de Illa pronosticando que habrá 20 millones de vacunas la próxima primavera, Buxadé ha recordado declaraciones del ministro en los primeros tiempos de la pandemia, cuando no se preveía tanta incidencia. "Es un mentiroso compulsivo --ha sentenciado, cuestionando las previsiones--. Este hombre no es creíble".

En rueda de prensa, Buxadé ha dicho que "está muy bien" que el anuncio del éxito de las pruebas de la vacuna haya provocado una subida del IBEX, pero espera que sigan los procedimientos y los controles para administrarla a la población.

A su juicio, lo que más preocupa es el cierre de negocios y de ello culpa directamente al ministro Illa por no haber tomado medidas para evitar que la única solución frente al virus sea el confinamiento.

EL IVA, PARA CUANDO NO SEA OBLIGATORIO

Mientras tanto, Vox ha emprendido una campaña para presentar iniciativas en ayuntamientos y parlamentos autonómicos pidiendo no ya la bajada del IVA para las mascarillas, que lo considera insuficiente, sino el reparto gratuito de mascarillas a todos los españoles mientras su uso sea obligatorio.

"No nos conformamos con la bajada del IVA, sino que hay que proporcionar mascarillas a todos los españoles y que se den de forma gratuita --ha asegurado--. Si el Gobierno impone esa obligación, debe proporcionar las mascarillas, y ya después, cuando ya no sea obligatorio, bajamos el IVA. Quien no vote a favor de esto, está votando en contra de los españoles".