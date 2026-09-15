Vox no cree que Ceuta recupere la normalidad en diciembre, como dice Sánchez: "No habrá solución hasta que se vaya"

1117036.1.260.149.20260915122830 La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha rechazado este martes la promesa del presidente Pedro Sánchez de que Ceuta va a recuperar la normalidad en diciembre, pues cree que el Gobierno quiere "cronificar" la crisis para justificar "nuevas cesiones" a Marruecos. A su juicio, este asunto sólo acabará cuando el líder del PSOE abandone la Moncloa.

"Es mentira que la normalidad vaya a volver en diciembre, es completamente mentira --ha asegurado la portavoz en una rueda de prensa en la Cámara Baja--. El Gobierno ha demostrado su interés en cronificar esta situación, alargarla lo máximo posible para justificar determinadas cesiones que, en condiciones normales, no se producirían".

Rodríguez de Millán ha concretado que estas "cesiones" podrían orientarse hacia una "co-soberanía" sobre Ceuta y Melilla o "una eventual cesión del territorio" al reino alauí. "Este Gobierno está participando de la guerra psicológica que Marruecos le está haciendo a los ceutíes para cansarlos, aburrirlos y que acaben abandonado su propia tierra", ha explicado.

Así, la portavoz parlamentaria cree que la situación en la ciudad autónoma "no se va a solventar hasta que Sánchez esté fuera de La Moncloa".

SOBRE EL CHANTAJE DE RABAT: NO HAY OTRA EXPLICACIÓN

Sobre la hipótesis del chantaje de Marruecos al jefe del Ejecutivo, Rodríguez de Millán lo da por hecho. "No se podría explicar de otra manera semejante sumisión, no se entiende, si no, que un presidente del Gobierno, sea del signo que sea y ante una violación a la integridad territorial, se dedique a darle las gracias al invasor, a exculparle y que ataque más al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o a la Policía", ha afirmado. "Eso no se puede entender si el presidente del Gobierno no está sometido a algún tipo de chantaje o extorsión", ha abundado.

Por otro lado, la portavoz de Vox ha anunciado que su formación ha registrado este martes en todas las instituciones donde tiene representación una iniciativa para exigir el despliegue de las Fuerzas Armadas en las fronteras de Ceuta y Melilla para "impedir cualquier nuevo intento de violación" al territorio. "Si mañana tuviera lugar una nueva invasión, estaríamos exactamente igual o peor", ha avisado.