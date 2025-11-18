Vox no da por aún por concluidas las conversaciones con el PP en Valencia: "Estamos en ello"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, interviene durante un acto para presentar a los candidatos de VOX a las elecciones autonómicas en Extremadura, en el Hotel Las Lomas, a 17 de noviembre de 2025, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox no considera aún por concluidas las conversaciones con el PP para acordar un sustituto de Carlos Mazón para presidir la Generalitat valenciana, pese a que el candidato 'popular', Juanfran Pérez Llorca, va a presentar su candidatura este miércoles. "Estamos en ello", ha dicho el líder de Vox, Santiago Abascal.

El plazo para presentar aspirantes finaliza este mismo miércoles, y PP y Vox llevan más de una semana negociando para que los de Santiago Abascal apoyen al recambio de Mazón, a cambio de un rechazo explícito a las políticas ecológicas y a la inmigración ilegal, en línea con lo ya acordado con el aún presidente en funciones. En los últimos días, Vox también ha concretado que quiere compromisos para construir presas y diques que "eviten" una nueva tragedia como la dana y políticas de rebaja fiscal.

En una entrevista concedida a 'El Programa de AR', recogida por Europa Press, Abascal ha eludido señalar si Vox y el PP están "más cerca" de lograr un acuerdo en la comunidad autónoma, y se ha limitado a señalar que ambas partes "están en ello".

ACABA EL PLAZO, NO TIENE POR QUÉ HABER NADA CERRADO

Después, en rueda de prensa, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha señalado que, a pesar de que Pérez Llorca registre su candidatura este miércoles, las conversaciones "no tienen por qué" haber concluido. "Registra la candidatura porque acaba el plazo, no significa que haya nada cerrado", ha subrayado.

La portavoz parlamentaria ha insistido en las condiciones de Vox, incidiendo en que los acuerdos que se firmen están "encaminados a la reconstrucción de Valencia y a la construcción" de las infraestructuras para impedir nuevas catástrofes, esto es, presas y diques. "El único beneficiado (de las conversaciones) es Valencia, ni Abascal ni Vox", ha dicho Rodríguez de Millán.

Por otro lado, ha eludido valorar la decisión de Alberto Núñez Feijóo de que Mazón deje de presidir el PP valenciano. "Es una decisión orgánica que corresponde al PP", se ha limitado a decir. Abascal acusó a Feijóo de dar "un chivo expiatorio" a Pedro Sánchez cuando el presidente autonómico dimitió por su gestión de la dana.