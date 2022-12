Vox no opina sobre la carta explosiva "presuntamente" enviada a Pedro Sánchez y recuerda "las navajitas"

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha preferido este jueves no dar su opinión y guardar "cautela" ante la noticia de que el pasado 24 de noviembre se interceptó en Moncloa un sobre con material pirotécnico dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según ha explicado, "como los antecedentes no son buenos", es mejor no pronunciarse aún sobre "la carta presuntamente recibida por el presidente del Gobierno".

"Como tenemos antecedentes de lo que hace este Gobierno con la recepción de cartas con navajitas o con balas, vamos adoptar la máxima cautela", ha dicho en los pasillos del Congreso, haciendo referencia a las denuncias sobre la recepción de paquetes con estos elementos realizadas desde el Gobierno durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas madrileñas de 2021.

Espinosa sí ha querido lamentar "las heridas" que una carta explosiva enviada a la embajada de Ucrania causó este miércoles provocó en un trabajador de la legación. "Esperamos que no se produzca ningún herido más en ningún sitio", ha añadido.

"Pero, respecto a las presuntamente recibidas por este Gobierno como los antecedentes no son buenos y no conducen a nada bueno, prefiero se cauto a la hora de valorar qué ha podido pasar ahí", ha concluido el portavoz de Vox.