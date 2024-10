Vox pide que el Parlamento Vasco rechace que presos de ETA participen en foros organizados por instituciones vascas

La proposición no de ley ha sido rechazada por todos los grupos excepto el PP

VITORIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha pedido este jueves que el Parlamento Vasco muestre "su total rechazo a que personas condenadas por su pertenencia a la organización terrorista ETA puedan participar como invitados en cualquier foro relacionado con las instituciones públicas vascas" y que los parlamentarios se comprometan a no participar en ningún foro relacionado con la Cámara vasca "al que pudieran ser invitadas personas condenadas por su pertenencia a la organización terrorista ETA".

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha llevado al pleno de la Cámara esta proposición no de ley que ha sido rechazada por el resto de grupos parlamentarios, ya que aunque se ha votado por puntos, el primero de ellos solo ha contado con el apoyo del PP, mientras que el resto de formaciones han votado en contra, y en el segundo los populares se han abstenido y el resto de grupos lo han rechazado.

En el debate, en el que solo ha participado PSE y PP, Martínez ha denunciado la existencia de un "contexto de normalización del terror mediante la estrategia del blanqueamiento de ETA y de sus herederos políticos" y ha denunciado "la presencia de dos exetarras, tanto en la Universidad del País Vasco como en las Juntas Generales de Álava".

"Los representantes institucionales y universitarios no tienen reparo alguno en permitir que exetarras condenados y no arrepentidos comparezcan o impartan charlas en foros públicos de carácter institucional", ha criticado.

Para Martínez, este no es un debate sobre la legalidad de las comparecencias, y cree que es un debate "meramente ético", ya que su iniciativa plantea enviar "un mensaje de que las instituciones vascas no van a colaborar en la normalización y en el blanqueamiento del terrorismo de ETA; una declaración de intenciones".

La parlamentaria del PSE Miren Gallastegi, ante la petición de Vox de que los parlamentarios no acudan a actos en los que participen presos de ETA, ha defendido que "al igual que no consiguieron en su día expulsarnos de las instituciones y de los foros de debate, hoy derrotada ETA, no van a hacernos renunciar a nuestros espacios de ninguna manera".

"Toda esa repugnancia que podamos compartir por la falta de arrepentimiento no puede llevarnos de ninguna manera a concederles el monopolio de la presencia pública. Los socialistas no vamos a conceder a ETA esa victoria póstuma nunca, y no lo vamos a hacer porque ganamos, porque la sociedad ganó, la democracia ganó y lo hizo gracias a la resistencia, a esa resistencia democrática que protagonizamos muchos de los que estamos hoy aquí", ha subrayado.

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha rechazado las comparecencias denunciadas por Vox, ya que cree que son "actos indignos, anormales" que "van en contra de los valores que se deben propugnar en el ámbito público de las instituciones, de la deslegitimación del terrorismo, la dignidad de las víctimas" y además las ha calificado de "insultantes".

Además, ha pedido la votación de la iniciativa por puntos, ya que se ha mostrado a favor del primero pero en el caso de la petición de que los miembros del Parlamento se comprometan a no participar en un foro al que pudieran ser invitadas personas condenadas por su pertenencia a ETA, se han abstenido porque cree que su grupo no se puede comprometer a lo que haga cada parlamentario.