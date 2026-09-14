Vox pide al PP una comisión de investigación en el Senado para analizar la 'ley de nietos', que los 'populares' rechazan

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha pedido este lunes al PP que conforme una comisión de investigación en el Senado para analizar cómo impacta la disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos' y que concede la nacionalidad y, por tanto, derecho al voto a descendientes de exiliados por la Guerra Civil y la dictadura en el censo electoral.

Vox quiere que "los responsables políticos y administrativos" de la disposición comparezcan en la Cámara Alta, en la que el PP tiene mayoría, y "conocer todos los documentos y decisiones adoptadas" para su redacción e inclusión en la norma, según ha explicado Fúster en rueda de prensa desde la sede nacional de la formación.

"Usar todos los mecanismos institucionales y parlamentarios para saber qué ha ocurrido, por qué se corrompe una pésima Ley de Memoria Democrática con esa disposición, hay que investigar quién tomó esas decisiones, quién redactó los informes jurídicos, cuántas nacionalidades fraudulentas se han concedido y cuál es su impacto electoral, y para eso están las Cortes Generales", ha justificado Fúster.

Al ser preguntado expresamente si el PP apoyaría la creación de esa comisión de investigación que pide Vox, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha descartado esa opción y se ha remitido a la decisión del Tribunal Supremo sobre la llamada 'ley de nietos'.

"Vamos a esperar cuál es la resolución definitiva del Tribunal Supremo y políticamente no necesitamos, me sorprende que Vox lo necesite, una comisión de investigación para entender que una orden ministerial no está por encima de una ley aprobada en el Congreso de los Diputados y que es un atropello", ha enfatizado.

Sémper ha indicado que esto es "algo muy serio" y el PP lo va a tratar con "el rigor y con la altura de Estado que necesita", dado que, según ha dicho, estos días está "oyendo también interpretaciones" que son "equivocadas cuando no torticeras" porque sobre lo que se está viendo en la Justicia es "una orden ministerial que altera lo que decidieron los diputados en el Congreso".

"Esto es de lo que estamos hablando y no de otras cosas", ha dicho, para añadir que se trata de "garantizar" la voluntad del legislador y que el censo electoral en España "cumple con la norma establecida".

ACUDIR AL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Supremo (TS) paralizó de forma cautelar el derecho al voto de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en virtud de la 'ley de nietos', estimando las medidas solicitadas por Vox y la organización Iustitia Europa. Este lunes, la Junta Electoral Central (JEC) se reúne para analizar cómo dar cumplimiento a la decisión del Alto Tribunal. Fúster ha indicado que Vox espera que la JEC lleve a cabo una "resistencia numantina" y cumplan con lo ordenado por el TS.

Fúster ha apelado a la cautela respecto a la decisión del TS, habida cuenta de que es una medida "provisional", aunque ha reiterado la satisfacción de Vox. "No podemos lanzar campanas al vuelo porque esto no ha terminado, es una medida cautelar, provisional, la batalla de fondo todavía está por librarse y sabemos que este Gobierno va a utilizar todos los resortes para intentar salvar su operación".

En este contexto, ha afirmado que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "está presionando al Supremo" para que resuelva antes de las próximas elecciones "porque si no se desmonta la operación". Fúster ha agregado que Vox sospecha que la intención es llevar el fallo del Supremo al Tribunal Constitucional (TC) para beneficiarse de "la mayoría progresista" que compone el tribunal.

FRENAR LA NACIONALIDAD A SAHARAUIS Y QUE SE ARREMANGUE

Por otra parte, Fúster ha pedido al PP que actúe en el Senado para frenar la ley que concede la nacionalidad española a los saharauis que la ostentaban hasta 1977 y la perdieron tras la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, aprobada el jueves en el Congreso con el voto en contra de los de Santiago Abascal y la abstención de los 'populares'.

"Por respeto a la historia es un debate que debe ser tratado con rigor y no con demagogia, (la nacionalidad española) no es una medalla, una indemnización ni un instrumento de propaganda, no se puede repartir como si no existieran consecuencias, hay derechos y deberes hacia nuestra nación", ha alegado el portavoz nacional de Vox.

Además, ha reclamado al PP que "se arremangue" y vote a favor de activar el artículo 102 de la Constitución en el Congreso para juzgar a Pedro Sánchez por traición por la gestión de la crisis derivada de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta a finales de julio. Se necesitan 88 diputados para sacar adelante la votación en la Cámara Baja, pero Vox tiene 32.

"Este Gobierno ha puesto nuestra soberanía,, integridad y defensa de nuestros compatriotas en manos de Marruecos, es el momento, no sé a qué esperan", ha urgido Fúster. En este contexto, portavoz ha dicho que ve "bien" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "se disfrace de Vox" para hablar de la crisis de Ceuta, habida cuenta de que también ha llamado al presidente "traidor".