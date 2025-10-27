Vox pide que se registre Ferraz y casas de dirigentes del PSOE para evitar la destrucción de pruebas sobre sus cuentas

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes que los servicios jurídicos del partido van a acudir al juzgado de guardia para solicitar que se registre la sede federal del PSOE en la madrileña calle Ferraz, así como los domicilios de los cargos del partido que hayan tenido acceso a las cuentas de la organización para evitar que destruyan pruebas.

Fúster ha anunciado en rueda de prensa que Vox ha tomado esta decisión después de leer en 'El Debate' que el exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón se habría llevado una copia la contabilidad del partido, que incluye los pagos en metálico al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a otros miembros del PSOE.

En Vox consideran que esta información pone de manifiesto que existe un "riesgo evidente de destrucción de pruebas" y, por eso se van a dirigir al juzgado de guardia para que, como medida cautelar, se proceda a registrar la sede socialista.

"También vamos a pedir una orden de entrada y registro en los domicilios particulares de todos aquellos cargos del PSOE que puedan haber tenido acceso a esa contabilidad", ha añadido el portavoz tras la reunión de Comité de Acción Política.

INTERROGATORIO A SÁNCHEZ

Asimismo, ha avanzado que la supuesta financiación ilegal del PSOE será uno de los temas sobre los que su representante en la comisión de investigación del Congreso sobre el 'caso Koldo', Ángel Pelayo, interrogará el próximo jueves a Sánchez durante su comparecencia en este órgano.

Fúster se ha quejado de la tardanza con la que el PP ha llamado a al presidente a comparecer, lo que atribuye a un "tacticismo" más propio de un "aliado" que de un "opositor" y a la "protección mutua del bipartidismo" que ha operado durante décadas.

Además, ha avanzado que aprovecharán la presencia en el Senado de quien consideran el "número uno de la trama" para interrogarle sobre distintos asuntos como el posible tráfico de influencias en la actividad mercantil de su esposa, Begoña Gómez, las conexiones de socialistas como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro o las actividades de la exmilitante socialista Leire Díez.