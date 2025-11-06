Vox pone deberes al PP para relevar a Mazón: quiere "confrontación total" con la agenda verde y la inmigración ilegal

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha avisado este jueves al PP de que en la Comunidad Valenciana quieren políticas que estén "en confrontación total" con la agenda verde y la inmigración ilegal, en el marco de las negociaciones de ambos partidos para elegir a un nuevo presidente valenciano tras la dimisión de Carlos Mazón.

En una rueda de prensa en la sede de Vox, Figaredo ha hecho hincapié en que Vox mantiene el rechazo explícito a las políticas verdes y las que, a su juicio, fomentan la inmigración ilegal como líneas rojas en sus conversaciones con el PP. Vox ya las puso como condición para respaldar los presupuestos de Mazón tras la dana.

"Vox sabe a dónde quiere llegar: queremos la confrontación total", ha subrayado Figaredo. Asimismo, el dirigente de Vox ha advertido de que a su formación "no le basta" que los 'populares' elijan entre un punto y otro. "No nos conformamos, vamos a la confrontación total y eso es de lo que vamos a discutir, de nada más", ha rematado.

Los de Santiago Abascal llevan días insistiendo al PP en que sus condiciones para hablar de un sucesor de Mazón son un rechazo explícito a la agenda climática y a la inmigración ilegal. Abascal ya avisó el miércoles de que Vox será "más firme y más exigente" de lo habitual en las negociaciones, y dijo desconocer si el acuerdo alcanzado con Mazón "seguirá vigente" con su recambio.