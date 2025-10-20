Vox sugiere que el PP vive una "crisis de liderazgo" con Feijóo que les aparta de ofrecer una alternativa a Sánchez

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha deslizado este lunes que el PP se enfrenta a una "crisis de liderazgo" con Alberto Núñez Feijóo y que esta situación les desvía de ofrecer una "alternativa" al Gobierno.

"El PP ahora mismo está azotado por una crisis de liderazgo, de ideas o de planteamientos, no sé exactamente qué hacen, pero la realidad es que no están ofreciendo una alternativa a (el presidente, Pedro) Sánchez", ha dicho Fúster en rueda de prensa, en alusión a las voces que apuntan a que el papel de líder de Feijóo está en entredicho en favor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Fúster ha aprovechado la rueda de prensa para cargar contra el PP, recalcando que "siguen instalados en su burbujita de Bruselas, pactando todo con el PSOE" y haciendo una oposición "de titulares de prensa". Además, ha arremetido contra la estrategia del PP de pedir "el voto útil" frente a Vox, que los de Santiago Abascal denuncian que es errónea desde las elecciones del 23J.

"¿Voto útil para qué? ¿Para tener una inmigración masiva descontrolada, fruto de sus políticas; para que los jóvenes no tengan vivienda; para que los servicios sociales estén terriblemente tensionados; para que las pensiones estén en peligro; para ser irrelevantes en el mundo; para que el PSOE asalte con ellos el Tribunal de Cuentas que nos multa; para asaltar el Consejo de RTVE?", se ha preguntado. "El único voto útil es el que te permite dormir por las noches", ha rematado.