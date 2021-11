World Pandemics Forum, el primer foro global de pandemias que tendrá lugar el 19 y 20 en Ifema Madrid

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

World Pandemics Forum (WPF), el nuevo congreso científico sobre salud pública global, abordará los próximos días 19 y 20 de noviembre en Ifema Madrid las respuestas para futuras pandemias desde una dimensión global en los ámbitos personales, sociales, laborales y especialmente medioambientales.

El evento, organizado por Ifema Madrid junto a JM Congress, reunirá a todos los agentes involucrados en prevenir y dar respuesta a futuras crisis de salud pública con un amplio programa de conferencias y mesas redondas.

Durante dos días, debatirán sobre ello grandes expertos de diferentes ámbitos, entre los que se encuentran algunos representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Médicos del Mundo o Médicos Sin Fronteras y cuyas conclusiones sentarán las bases de un informe global para establecer protocolos de futuro.

El programa de World Pandemics Forum se articula en torno a cuatro ejes temáticos centrados respectivamente en el papel de la inversión y desarrollo en vacunas; los aspectos sociales, económicos y salud mental de las pandemias; la prevención frente a futuras pandemias, y el desarrollo del concepto 'One Health' en torno a personas, animales y medio ambiente.

El foro arrancará el viernes con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el consejero madrileño del ramo, Enrique Ruiz Escudero, y de Adolfo García-Sastre, profesor del Departamento de Microbiología y director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Mount Sinai de Nueva York (USA), así como de Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, y Eduardo López Puertas, director general de Ifema Madrid.

Tras la inauguración, el evento arrancará con dos sesiones centradas en la prevención de pandemias y en las que se hablará de respuesta a los desafíos globales, de vigilancia mundial y de la red de drenaje urbano del canal de Isabel II de Madrid.

Entre otros, intervendrán Antonio Zapatero, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública Comunidad de Madrid, que contará su experiencia en el Hospital de Ifema frente al Covid-19. Estará acompañado por Dolors Montserrat, eurodiputada en el Parlamento Europeo; Isabel Oliver, Director National Infection Service UK Health Security Agency; Antonio Lastra, Coordinador Innovación en Red Canal Isabel II Madrid; y en formato virtual, Sylvie Briand, directora del Departamento de Enfermedades Epidémicas y Pandémicas de la OMS.

La segunda sesión dará voz y visibilidad a los países del hemisferio sur para hablar de reducción de riesgo, preparación global de sistemas de salud y de respuestas a las pandemias. Entre otros, participarán Jose Félix Hoyo Jimenez, vicepresidente primero de Médicos del Mundo; Iñaki Alegría, pediatra y director médico del Hospital General Rural de Gambo (Etiopía); y María Ximena Di Lollo, coordinadora de Atención a Mayores en Residencias de Médicos sin Fronteras.

INVESTIGACIÓN EN VACUNAS

La I+D+i en vacunas llegarán en tres ponencias sobre vacunación en tiempos de pandemia, la contribución de la farmacia, y estrategia vacunación covid y monitorización en España de la mano de Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, Carmen Peña, presidenta honoraria Federación Internacional de Farmacia (FIP), y Aurora Limia, jefa de Área Vacunación Dirección General de Salud Pública Ministerio de Sanidad.

El análisis de los aspectos sociales y económicos de las crisis sanitarias correrá a cargo de Pilar Mateo, científica especialista internacional en el control de vectores que transmiten enfermedades endémicas; César Tolosa, presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; y Enrique Castro, enfermero investigador en infecciones en City University of London y NIHR (Londres).

La jornada del viernes se cerrará con aspectos relacionados con salud mental y las consecuencias psicológicas del Covid-19 a cargo de Marta Lima Serrano, directora del Departamento Enfermería Universidad de Sevilla; José Antonio Luengo, decano del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, y la presencia online de Dévora Kestel, directora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS.

El sábado será el turno de tres sesiones centradas los enfoques ecológicos y evolutivos en torno a la aparición de patógenos bacterianos, la interfaz humano-animal, y se hablará de bioseguridad en los hospitales

Así, la jornada arrancará con las conferencias del bloque 'One Health' con Salvador Almagro-Moreno, microbiólogo Burnett School of Biomedical Sciences de la University of Central Florida de Orlando (USA); Rafael Laguens, presidente-electo de World Veterinary Association; Patricia Obregón, bióloga molecular y bioquímica especializada en bioseguridad y enfermedades infecciosas y pandemias; y, en formato online, Peter K. Ben Embarek, director One Health de la OMS.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA PANDEMIA

El Congreso también se hará eco del papel de los medios de comunicación durante la pandemia a lo largo de dos mesas redondas en las que se dará a conocer las experiencias de algunos de los periodistas que estuvieron en primera línea haciendo cobertura de los diferentes sucesos.

La primera mesa congregará a Marta Chavero (Antena 3), Jaime Rull (La Sexta), Isabel Valdés (El País), Valentín Ortega (Telemadrid) y Beatriz Archidona (Telecinco), mientras que la segunda reunirá a Verónica Martín Jiménez (directora de Comunicación del Ministerio Sanidad Gobierno de España), Pilar Pérez (jefa sección del Área de Salud de El Mundo) y a Pablo Linde (El País).

La clausura del congreso, bajo el título 'Future', tendrá como protagonistas, finalmente, a Adolfo García-Sastre, que tratará el tema 'Esperando lo inesperado. ¿Cómo puede la investigación mitigar pandemias futuras?', y a María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, con la conferencia 'Estrechando los vínculos entre la salud humana, animal y ambiental'.

Les acompañará Luis Enjuanes, virólogo CSCI y director del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, que abordará el "Desarrollo de vacunas para prevenir pandemias virales: previsiones", y Agustín Portela, jefe de Área de Biotecnología y Productos Biológicos en el Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), con una charla sobre "El papel de las Agencias de Medicamentos en la autorización de vacunas COVID-19. ¿Queda algo por hacer?".

El congreso finalizará con la ponencia 'Cultura en tiempos de pandemias' a cargo de Juan Cruz, periodista y escritor , y un acto de clausura a cargo de María Neira y Amós García Rojas.

De forma paralela al programa general y de la mano con algunas de las Sociedades Científicas y Patronales que forman parte del Comité de Honor, el Congreso también abordará en salas anexas diversas cuestiones relacionadas con el Covid en los ámbitos de la enfermería, la farmacia, la protección, EPIS y seguridad, así como en referencia a futuros retos y soluciones.