Yolanda Díaz apela a Junts a reflexionar sobre su bloqueo: "Debe decidir si es útil a Cataluña o a PP y Vox"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz, comparece ante la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 6 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha exhortado a Junts a reflexionar y replantearse el bloqueo legislativo que anunció este jueves a toda la acción legislativa del Gobierno: "Junts tiene que decidir si quiere ser útil a Cataluña o a PP y Vox"

Antes de participar en un encuentro con jóvenes sobre el nuevo Estatuto del becario, organizado por Movimiento Sumar, Díaz ha asegurado que el Ejecutivo va a presentar Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha defendido que, aunque no es lo deseable, se puede gobernar aunque no salgan adelantes.

Prueba de ello, ha relatado, es que varias comunidades autónomas también están con prórroga presupuestaria y que en el caso del Ejecutivo está impulsando nuevas medidas como la subida del salario mínimo profesional (SMI) o el nuevo marco del registro horario para los trabajadores. "Fíjense como estamos gobernando", ha enfatizado ante la prensa.

De nuevo sobre el movimiento de Junts, que este mismo viernes ha reafirmado que su veto a una ventinena de leyes del Ejecutivo es irreversible, la también titular de Trabajo ha reiterado, desde el "absoluto respeto" a esta formación, que debe decidir si "quiere ser útil a Cataluña o a PP y Vox".

Asimismo, ha desgranado que este jueves durante una comparecencia en el Congreso trasladó al grupo parlamentario de Junts con datos que las políticas del Gobierno progresista "le sientan bien" a Cataluña.

Es más, ha advertido de que los ciudadanos son conscientes de las formaciones que incurren en el bloqueo de medidas sociales que les benefician. "Y quien obstruye, la paga", ha avisado para evocar que la derecha tumbó tramitar el proyecto de ley para reducir la jornada laboral fue un golpe a 12 millones de trabajadores.

Por otro lado, también ha responsabilizado de la situación de bloqueo o las dificultades para sacar Presupuestos al PP, que se dedica bajo su criterio a la "destrucción". También les ha advertido de que si deciden "alejarse de la senda democrática" la ciudadanía "lo va a saber".

Por último, Díaz ha proclamado que al PP "le va muy mal" y está "mucho peor" que en las pasadas elecciones generales del 23J. Incluso ha remachado que su "política de radicalización inútil" ni le vale para sus meros intereses electorales.