Yolanda Díaz se desmarca de Podemos, defiende el contrato para la cumbre de la OTAN, pero no aclara si asistirá

Garzón también vincula su asistencia a su agenda, pero advierte de que el compromiso inquebrantable de IU es con el Gobierno de coalición

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha desmarcado hoy de la acusación de Podemos de que el contrato para organizar la Cumbre de la OTAN se había realizado a dedo. "Cumple con todos los requisitos de legalidad", ha precisado durante la rueda posterior al Consejo de Ministros en la que ni ella ni Garzón han desvelado si acudirán a la Cumbre de la OTAN que se celebrará en España a finales de junio.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha sido cuestionada por las declaraciones que realizó ayer el coportavoz de Podemos Javier Sánchez Serna, quien criticó que se destinen 37 millones de euros "a dedo" para la celebración de la cumbre de la Alianza Atlántica. Se trata de los contratos aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 26 de abril, para la organización de la Cumbre y que la titular de Trabajo ha defendido.

"El expediente está a disposición de la sociedad y cumple con todos los requisitos de legalidad", ha exclamado Yolanda Díaz. De hecho, fuentes cercanas a Díaz y a Alberto Garzón se desmarcaban de las afirmaciones del coportavoz de Podemos alegando que ninguno de los dos ministros son de la formación morada.

La ministra de Trabajo también ha justificado su ausencia de ayer en los actos de conmemoración del 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN alegando que tuvo que realizarse unas pruebas médicas.

No obstante, no ha confirmado ni negado que vaya a asistir a la Cumbre de la OTAN de los días 29 y 30 de junio. "En cuanto conozcamos las agendas, de ahora en adelante, se las comunicaremos, como hacemos rigurosamente todos los días", ha señalado y en un segundo intento de los periodistas por averiguar si tiene intención o no de ir, ha respondido visiblemente molesta alegando que daba por reproducida la respuesta anterior.

Sin embargo, fuentes cercanas recuerdan que la vicepresidenta segunda proviene de una ciudada militar y con militares en la familia, dando a entender que no le es ajeno ese mundo.

En cuanto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, este tampoco ha aclarado si tiene intención de acudir a la cita en Madrid de la cumbre de la OTAN y se ha remitido a su agenda. "Por ser honesto, no se qué voy a hacer la semana que viene", ha argumentado.

GARZÓN PRIORIZA EL GOBIERNO DE COALICIÓN A LA POSICIÓN SOBRE LA OTAN

No obstante, ha recordado que todo el mundo conoce la opinión de su fuerza política en contra de la OTAN. "La historia creo que es evidente, no es ninguna sorpresa", ha dicho.

Sin embargo, ha dado a entender que tiene prioridad el Gobierno de Coalición: "tienen que recordar que el compromiso absoluto e inquebrantable de esta fuerza política de IU es con el acuerdo del Gobierno de coalición".

Así, ha dicho estar "absolutamente cómodo desarrollando este acuerdo de coalición" y ha recordado que, de hecho, hoy estaba en la sala de prensa del Consejo de Ministros presentando uno de los resultados de este Gobierno de coalición. "Un acuerdo --ha señalado-- que mejora la vida de las familias trabajadoras que es la razón de origen de las fuerzas política progresistas y particularmente de la mía".

AÚN SE DESCONOCE SI HABRÁ BILATERAL DE SÁNCHEZ CON BIDEN.

La portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, por su parte, no ha precisado a qué foros acudirá dentro de la Cumbre. De hecho, las fuentes consultadas del Ejecutivo precisan que se irá viendo qué ministros asisten cuando haya agendas y han alegado que en el acto de ayer, del 40 aniversaio, el criterio era que fueran los miembros del Consejo de Seguridad Nacional. No obstante, sí acudió el ministro de Agricultura, Luis Planas, que no forma parte del citado Consejo.

En cuanto a la posibilidad o no de que haya una reunión bilateral de Pedro Sánchez con Joe Biden, las mismas fuentes han señalado que aún no saben nada sobre las bilaterales que se celebrarán.

Sobre si las diferencias en el seno del Gobierno sobre la cumbre de la OTAN pueden perjudicar la imagen de España, Isabel Rodríguez ha afirmado que la imagen de nuestro país en el contexto internacional "está más fuerte que nunca por el liderazgo de Pedro Sánchez" en la Unión Euorpea y el contexto internacional.

En este contexto, ha atribuido al jefe del Ejecutivo haber "levantado la mano" en Europa para que se crearan los fondos europeos y el plan de recuperación y que la salida de la crisis fuera distinta al "austericidio".

Cree además, que la Cumbre de la OTAN va a situar a España en la "atención mundial", defendiendo que España es capaz de llevar a cabo esta organización por las sólidas infraestructuras que tiene y porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "lo hacen posible".



