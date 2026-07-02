Yolanda Díaz elude opinar sobre la crisis en Sumar, pero subraya que sin su espacio político no habría Gobierno

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la presentación oficial como Confederación, en el Congreso de los Diputados, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha eludido pronunciarse sobre la crisis interna de Movimiento Sumar tras la dimisión de la coordinadora general de la formación, Lara Hernández, a las puertas de la asamblea, denunciando una campaña de desprestigio contra ella tras el archivo de la investigación interna por presunto trato vejatorio a un grupo de empleados.

En todo caso, ha defendido que su espacio político es necesario para la continuidad del Gobierno de coalición, dado que sin su concurso no habría medidas clave para el país como la subida del salario mínimo interprofesional o la reforma laboral.

"Dentro del Gobierno hemos hecho cambios increíbles que sin nuestro espacio político esto no sería posible (...) Yo creo que la gente de nuestro país conoce que sin Sumar no hay gobierno de coalición progresista", ha indicado en declaraciones a 'Telecinco', recogidas por Europa Press, después de declinar valorar la dimisión de Hernández y el choque interno entre los sectores de la formación.

Por otro lado, la también ministra de Trabajo ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Congreso para dar explicaciones por las investigaciones que salpica a exdirigentes del PSOE, que se pusieron encima de la mesa medidas anticorrupción desde hace un año. Es más, ha apuntado que algunas las llevaron al Congreso como la proposición de ley para crear una agencia de prevención contra la corrupción, que fue tumbada por PP, Vox y Junts.

SOLIDARIDAD CON SÁNCHEZ Y BEGOÑA GÓMEZ

Por otro lado, ha enviado su "solidaridad y cariño" para Sánchez y su familia ante las causas judiciales que afectan a su entorno. Concretamente, ha brindado su apoyo a la esposa del presidente, Begoña Gómez, por "todo lo que se está viendo", en referencia a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado y el eventual juicio con jurado contra ella.

"Quiero transmitir toda la solidaridad a la señora Begoña Gómez (...) que tiene vida propia y estamos tratándola todo el tiempo como la esposa del presidente. Y las mujeres estamos un poco cansadas ya de ser las esposas, las ex-esposas de muchos hombres que se dedican a muchas tareas importantes. Lo digo honestamente", ha enfatizado.

Por otro lado, ha proclamado que la corrupción "no tiene partidos, es delictiva" y que se tienen que tomar medidas para erradicarla, porque es el principal problema del país y "erosiona" la democracia.

De esta forma, ha remarcado la máxima de "tolerancia cero con la corrupción" y que "caiga todo el peso de la ley" con aquellos que han cometido delitos y se han lucrado del erario público.

"Lo vuelvo a decir, mientras en el Ministerio de Trabajo nos matábamos, igual que muchos y muchas de ustedes, en pandemia (...)Había gente que hoy ya está condenada y que efectivamente estaba dañando el erario público y estaba cometiendo delitos. Y esto es intolerable", ha ahondo en referencia a la condena de 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos en el caso 'Mascarillas'.