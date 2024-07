Yolanda Díaz no comparte que la CNMC ejerza de supervisor de la prensa y Sumar pide un Consejo Estatal de Medios

Afirma que Sumar y PSOE negociarán conjuntamente los PGE con las fuerzas políticas, al igual que con las medidas de regeneración



MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha señalado que no comparte el planteamiento esbozado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ampliar las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que este órgano sea el supervisor de la actividad de los medios de comunicación.

En contraposición, Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para instar a la creación de un Consejo Estatal de Medios de Comunicación, órgano que funcionaría como autoridad decisoria independiente e imparcial asumiendo las competencias de la CNMC. Su objetivo sería establecer garantías para "el cumplimiento de los principios deontológicos".

"No era nuestra propuesta. Creemos que no va a funcionar con todo el respeto a la CNMC", ha manifestado Díaz durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. No obstante, ha confiado en que esta propuesta sea mejorada en la negociación que se abrirá a partir del lunes con los grupos políticos para lograr acuerdos sobre las medidas de regeneración democrática.

Díaz ha manifestado que su espacio político es firme defensor del derecho a la libertad de expresión y a la información veraz. En este campo, ha recetado que los profesionales de la prensa deben ser "actores fundamentales" en este debate y ha recordado que España tiene que acometer iniciativas en la línea de la directiva europea de libertad de prensa, como indicó ayer Sánchez en el Congreso.

También ha señalado que la difusión de las 'fake news' es una parte que explica el avance de la ultraderecha a nivel internacional, pero su ascenso es una cuestión más compleja y que tiene que ver, por ejemplo, de que una parte de la sociedad decida desvincularse de la política y no votar, un "agujero negro de la democracia" y un "malestar social" que debe atajarse también con mejoras de los servicios públicos. Al hilo, también ha demandado más "ejemplaridad" en los dirigentes políticos y evitar discursos que generan desafección.

LA DEROGACIÓN DE LA LEY MORDAZA ESTÁ EN EL ACUERDO DE GOBIERNO

Por otro lado y sobre las medidas de regeneración democrática, la vicepresidenta segunda ha remarcado que la reformulación y la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, denominada por sus detractores como Ley 'Mordaza' forma parte del acuerdo de gobierno con el PSOE junto a la despenalización de delitos denominados de opinión.

Al respecto, ha remarcado que ya han logrado un primer consenso con el PSOE para reformular el artículo 36 de esta norma para que deje de ser infracción la toma o difusión de imágenes de policías en manifestaciones, junto a la revisión del Código Penal en lo relativo al delito de injurias.

Así, ha reivindicado que por fin se ha logrado un acuerdo para modificar estos preceptos y que ahora se abre la negociación con los grupos parlamentarios para lograr cambios de mayor calado.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha acudido al acto protagonizado por Díaz y ha señalado en declaraciones a los medios que su intención es "desmontar" el conjunto de "entramados" represivos en el Código Penal y en la Ley de Seguridad Ciudadana.

"Nosotros hemos dado ya un primer paso, pero vamos a seguir caminando con el resto de los parlamentos", ha apostillado Errejón. De hecho, fuentes de Sumar estiman que socios habituales del Ejecutivo van a demandar una derogación profunda de la Ley Mordaza y que ya se parte de un gran consenso que hubo en el grueso de la reforma de esta norma, aunque finalmente decayó por las discrepancias sobre la prohibición de pelotas de goma y las devoluciones en caliente.

NEGOCIACIÓN BIPARTIDA DEL GOBIERNO CON SUS SOCIOS PARA LOS PGE

Mientras, Díaz ha avanzado que, al igual que pasa con el paquete de medidas de regeneración democrática, PSOE y Sumar negociarán conjuntamente con los grupos parlamentarios los Presupuestos Generales para 2025, una vez que los socios sellen un pacto el anteproyecto para las nuevas cuentas públicas.

Al respecto, Díaz ha proclamado que el Gobierno de coalición y la legislatura tiene "sentido", ha reivindicado la gestión del Ejecutivo y ha subrayado que se volcará siempre en cuidar la "coalición". También ha desgranado que no percibe que haya problema con el PNV ni con otros socios de investidura y ha criticado que el PP ha decidido hacer una oposición "destructiva" sin aportar, a su juicio, ninguna propuesta de país.

De cara a las futuros Presupuestos, Sumar ha manifestado que las prioridades para su espacio son medidas para mejorar el acceso a la vivienda, aplicar una prestación universal por crianza de 200 euros y ampliar los permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas, entre otras medidas.

Cuestionada sobre la decisión del Tribunal Constitucional de exonerar a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves en el caso de los ERE, Díaz ha expresado su respecto a todas las resoluciones judiciales y ha destacado que el Estado de Derecho en España goza de "buena salud".