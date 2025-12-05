Yolanda Díaz recalca su apoyo al Sáhara y explicita su "discrepancia" con el PSOE tras la cumbre con Marruecos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (d), durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha subrayado su posición clara en defensa de la autodeterminación del pueblo saharaui y ha explicitado la "discrepancia manifiesta" que tiene con el PSOE, su socio de Gobierno, tras su aval al plan de autonomía planteado por Rabat en la zona.

Así lo ha manifestado ante los medios de comunicación tras una visita al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, un día después de la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, que tuvo lugar en el Palacio de la Moncloa y en la que no participaron los ministros de Sumar.

El ala socialista del Ejecutivo expresó su "satisfacción" por la resolución aprobada hace un mes por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental en la que se respalda la negociación entre las partes sobre la base del plan de autonomía marroquí y se sostiene que una "verdadera autonomía" podría ser "la solución más factible" para resolver el conflicto.

Casi en paralelo a este encuentro bilateral, Díaz reivindicó en las redes sociales un "Sáhara libre" y exclamó que "no van a ceder un centímetro de tierra saharaui".

Preguntada sobre este choque dentro de la coalición, la también ministra de Trabajo ha destacado que su postura de apoyo al derecho de autodeterminación del Sáhara y los derechos humanos de su pueblo es "clara", una posición que van a seguir manifestando.

En este sentido, ha rebatido que la declaración de ayer sea la postura del Gobierno al completo, aludiendo a que se trata de la postura del ala mayoritaria pero no de Sumar.

Es más, ha recordado a los socialistas que el Congreso se ha posicionado en multitud de ocasiones en favor de la autodeterminación del Sáhara y que ahí es el PSOE quien se encuentra en "minoría".