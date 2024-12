Zarzuela niega un desencuentro con el Gobierno por Notre Dame y explica que el Rey no acudió por motivos de agenda

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Casa del Rey ha negado que haya ningún desencuentro con el Gobierno, después de que desde el Ministerio de Exteriores se haya trasladado malestar por el hecho de no haber sido informados de que el Rey Felipe VI no acudiría a la reapertura de la catedral de Notre Dame, y ha aclarado que la decisión de no asistir se tomó por motivos de agenda.

Fuentes de Zarzuela han explicado a Europa Press que los Reyes han estado el fin de semana preparando la visita de Estado que han iniciado este martes a Italia y que este fue el motivo precisamente para tomar la decisión de no viajar a París para la ocasión.

Asimismo, han aclarado que el Rey envió un telegrama al presidente francés, Emmanuel Macron, para excusar su asistencia y han asegurado que no hay ningún desencuentro con el Gobierno por esta cuestión.

Desde Zarzuela han salido así al paso a la polémica suscitada horas antes del inicio de la visita de Estado a Italia, en la que los Reyes están precisamente acompañados por Albares, quien no obstante se perderá la última jornada, en Nápoles, ya que viajará a Berlín para un encuentro con varios ministros europeos sobre Ucrania.

Fuentes de Exteriores habían reconocido previamente que había "malestar" en el Ministerio porque ni la Casa del Rey ni el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, habían informado a Albares de que habían sido invitados al acto y habían decidido no acudir. Asimismo, las fuentes han lamentado que en el caso de la Casa del Rey es algo que ya ha pasado en alguna otra ocasión en el pasado.

Por lo que se refiere al Ministerio de Cultura, fuentes gubernamentales han indicado a Europa Press que Albares habló por teléfono este lunes con Urtasun y aclararon el malentendido, después de que desde el departamento de este último se hubiera apuntado a la responsabilidad de Exteriores en la ausencia de ningún representante del Gobierno en el acto.

Desde el Gobierno, la portavoz, Pilar Alegría, ha tratado de quitar "hierro" a lo que ha considerado que es "una polémica ciertamente artificial". "Las invitaciones que se formulan para este evento son invitaciones nominales e intransferibles", ha justificado, precisando que estaban dirigidas al Rey y a Urtasun. Ambos no asistieron "por cuestiones de agenda que se entienden y se comprenden", ha añadido la portavoz.