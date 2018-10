Zoido rechaza el acercamiento de presos de ETA porque pueden ser de ayuda para "esclarecer" los 370 casos abiertos

Publicado 10/08/2018 14:30:29 CET

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido ha rechazado el acercamiento de presos de ETA al País Vasco porque "todavía quedan 370 casos abiertos" en los que estas personas pueden colaborar para "esclarecer" los hechos y ha reiterado que una condición necesaria para el traslado es que los etarras se disculpen y colaboren con la Justicia, pero que los dos enviados este martes a Euskadi no lo han hecho.

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, Zoido ha indicado que "todavía quedan muchos casos por resolver, 370, y muchos etarras que están en busca y captura", por lo que "es muy necesario" que los presos de ETA colaboren con la Justicia para "el esclarecimiento de los hechos" y que "se produzca un arrepentimiento" y "se salde la deuda" que tienen.

"Quedan muchos casos por resolver y muchos etarras que están en busca y captura", ha señalado Zoido, quien también ha expresado que el Estado español, la democracia española y las víctimas del terrorismo "merecen que se siga buscando a todos aquellos terroristas que están huidos".

A su juicio, en el caso de los dos presos de ETA que intentaron matar al eurodiputado del Partido Popular (PP) Carlos Iturgaiz, y que el Gobierno ha autorizado a trasladar de una prisión de Asturias a Euskadi, se cumple la normativa sobre el papel, porque se ha rellenado "el formulario" que permite el acercamiento, aunque ninguno de los dos se ha disculpado con Iturgaiz.

En concreto, Zoido ha expresado que habría sido "muy fácil" ponerse en contacto con Iturgaiz para pedirle perdón y explicarle qué iban a hacer con él en caso de no haber sido detenidos antes, porque "es una persona pública". De hecho, dado que no se ha producido, ha invitado al Gobierno a no "hacer esos acercamientos" y a no "romper" con la política penitenciaria que han mantenido "todos los gobiernos de la democracia".

Además, el ex ministro ha apuntado a que estos acercamientos han respondido a un pacto de Gobierno con el PNV por su apoyo en la moción de censura y ha asegurado que este tipo de gestos no han hecho más que empezar: "Estoy absolutamente convencido de que, a este acercamiento que se ha producido ahora, va a seguirlo otro".

En su opinión, este sistema "ha dado unos resultados muy satisfactorios", porque, a través de esta política, "se pudo derrotar a ETA" y ha reiterado que, todos aquellos que quieran arrepentirse, "deberían de contribuir" al esclarecimiento de los 370 asuntos sin revolver. "Tenemos que defender la memoria, justicia y dignidad que reclaman las víctimas del terrorismo", ha añadido.

CON AZNAR, "SE CUMPLIÓ LA NORMA A RAJATABLA"

Asimismo, preguntado por el acercamiento de los 135 presos de ETA a País Vasco en el Gobierno del 'popular' José María Aznar, Zoido ha explicado que, aunque él desconoce cuáles fueron los datos que manejaba el Ejecutivo, "se cumplió la norma a rajatabla", al "igual" que con el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

"Les puedo asegurar que cuando ha habido un tercer grado era porque la ley así lo determinaba", ha añadido el ex ministro, quien también ha aclarado que la normativa se ha aplicado con todos los presos, sin "excepciones" con los de ETA.