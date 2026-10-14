El 21,9% de la población navarra de 15 o más años presenta un bajo bienestar general, más frecuente entre mujeres

Dos personas leen el folleto de ‘Pantallas y salud emocional’, que ha elaborado el servicio de Promoción de Salud Comunitaria del ISPLN/NOPLOI en castellano y en euskera. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 21,9% de la población navarra de 15 o más años presenta un bajo bienestar general, observándose desigualdades por sexo, edad y nivel de renta. Este bajo bienestar general es más frecuente entre las mujeres (25,2%) que entre los hombres (18,9%), según datos de la Encuesta Social y de Condiciones de Vida (ESyCV) 2025. Estas son algunas de las conclusiones del informe 'Bienestar Emocional y Salud Mental en Navarra 2026', que ha publicado recientemente el Observatorio de Salud Pública de Navarra (OSPN) con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

En este documento, de la Serie Estilos de Vida, se recopilan los datos más recientes disponibles de encuestas y registros administrativos de las principales fuentes oficiales periódicas de referencia. Como novedad, en el informe de este año se ha podido acceder a información sobre renta y clase social, a través del cruce de la ESyCV de Nastat con los registros administrativos de la Estadística de la Renta de la Población Navarra, lo que ha permitido analizar algunos indicadores atendiendo a cinco ejes de desigualdad de los determinantes sociales de salud: sexo, edad, clase social o renta, etnia o país de nacimiento y territorio, ha informado el Gobierno foral.

De este modo, se observa que un 26,2% de las personas en el segundo grupo con menor renta (entre 13.298,40 euros y 19.871,53 euros) presentan bajo bienestar general, frente al 19,2% registrado en las rentas más altas (a partir de 29.035,40 euros).

Por grupos de edad, un 14,3% de jóvenes de 15 a 34 años tiene un bajo bienestar general, un 30,3% de las personas de 35 a 49 años, un 22,2% de las personas de 50 a 64 años y un 21,3% de las de 65 años o más.

EXPERIENCIA DE VIDA, OCIO Y RELACIONES SOCIALES

El Indicador Multidimensional de Calidad de Vida 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE) permite conocer la posición relativa de la Comunidad foral en comparación con otras comunidades autónomas en dos cuestiones directamente relacionadas con el bienestar emocional: la experiencia general de la vida y el ocio y las relaciones sociales. En ambos indicadores, ha añadido el Ejecutivo, Navarra presenta la mejor puntuación. En ocio y relaciones sociales obtiene 98,89 puntos, frente a la media española de 93,90, y en experiencia general de la vida 107,06 puntos, cuando la media se sitúa en 102,70 (en ambos indicadores sobre un máximo de 115 puntos).

Sin embargo, la prevalencia de trastornos mentales en población adulta en la última década ha aumentado tanto en Navarra como en España, según la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad. Concretamente, en la Comunidad foral ha pasado de un 13,2% en 2013 a un 17,2% en 2023 y en España, del 11,1% al 17,9%.

El consumo de ansiolíticos y antidepresivos crece progresivamente con la edad, pasando de un 2,4% en el grupo de 17 a 21 años hasta el 48,9% de personas de 85 y más años, según los cálculos del OSPN con datos del Registro de receta electrónica para el año 2023. Un 17,8% de las mujeres navarras consumieron tres o más envases de ansiolíticos y/o antidepresivos, frente al 8,7% de los hombres.

Este tipo de medicamentos son más consumidos por las personas nacidas en España (14,8%) que por quienes han nacido en el extranjero (6,7%). Las personas con rentas inferiores a 18.000 euros al año consumieron más ansiolíticos y antidepresivos (15,2%) que aquellas con rentas entre 18.000 y 100.000 euros al año (11,3%) y las de más de 100.000 euros (10,4%).

PROMOVER BIENESTAR EMOCIONAL

La salud mental está relacionada con las condiciones en las que las personas viven, los apoyos con los que cuentan y sus posibilidades de cuidarse y participar en la comunidad. Desde esta perspectiva, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha publicado, además de este informe, herramientas prácticas para promover bienestar emocional.

Enmarcado en la campaña 'Activa el modo consciente / Modu kontzientea aktibatu', el servicio de Promoción de la Salud Comunitaria ha elaborado el folleto 'Pantallas y salud emocional' en castellano y en euskera, así como una ilustración dirigida a familias que se prevé difundir a través de WhatsApp.

Estos nuevos materiales, ha indicado el Gobierno foral, ofrecen propuestas para que las personas adultas referentes acompañen a la población adolescente y joven en el uso de las tecnologías y, al mismo tiempo, cuiden los vínculos, el descanso y las actividades compartidas.

Los materiales invitan a reflexionar sobre el lugar que ocupan los dispositivos en el día a día y a buscar un equilibrio que deje espacio para las relaciones, el sueño, el movimiento y el ocio, ha añadido.

Por otro lado, en relación con el consumo de ansiolíticos, desde el Servicio Navarro de Salud (SNS) se promueve y monitoriza el uso prudente de estos medicamentos, "incidiendo en que no se prescriban de forma crónica y en procurar evitarlos en pacientes mayores por el riesgo de deterioro cognitivo y caídas".