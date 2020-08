El 51% de los navarros desconoce qué tarifa le está aplicando su compañía eléctrica

PAMPLONA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 51% de los navarros no sabe qué tarifa de luz tiene, si es la regulada (PVPC) o ha sido contratada en el mercado libre. Así lo indica una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.

Aunque la proporción de los que sí conocen cuál es su modalidad ha aumentado veinte puntos en el último año, siguen siendo mayor parte los que no lo saben, ha apuntado la asociación.

De las personas que sí saben cuál es su tarifa, un 69% tienen un contrato pactado con la compañía en el mercado libre y a un 31% se les aplica la tarifa regulada, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. El conocimiento ha aumentado "de manera notable" en las localidades pequeñas, mientras que la tarifa regulada se da en la capital en mayor medida.

Irache recibió el año pasado más de 5.000 consultas y reclamaciones sobre este sector, muchas de las cuales se originan por la "falta de conocimiento de las condiciones", ha explicado la asociación en una nota. Por este motivo, ha destacado que "antes de firmar cualquier contrato, es fundamental pedir todas las cláusulas por escrito y estudiarlas detenidamente".

Asimismo, ha aconsejado a los consumidores que "verifiquen qué contrato de luz tienen, se asesoren y estudien detenidamente sus condiciones, comprueben que se cumplen y valoren otras posibilidades, si no están satisfechos".

La asociación ha indicado que en el mercado "hay importantes diferencias entre las tarifas que ofrecen las diferentes compañías" y ha resaltado que "según el contrato al que se acoja el consumidor, éste puede ahorrarse al año más de 240 euros en la luz y el gas".

Otro dato que recoge la encuesta es que el 57% de los entrevistados no sabe si su contrato de luz incluye servicios vinculados o no. Servicios que "pueden suponer pagos que encarecen el coste anual en alguna ocasión hasta doscientos euros, sobre todo si hay varios de ellos en un mismo contrato". Otras veces, los consumidores saben que los tienen pero "no conocen sus condiciones o los servicios que les ofrecen". En este sentido, ha señalado que la tarifa regulada no puede incluir estos servicios vinculados.

CAMBIOS EN LAS CONDICIONES O DESCUENTOS TEMPORALES

Una queja habitual de los consumidores es que su compañía del mercado libre "le ha cambiado las condiciones pasado el primer año", plazo tras el cual "le informan de que le van a subir el precio del kilovatio/hora o de la potencia".

"El consumidor no tiene más opciones que seguir con la compañía en las condiciones comunicadas o buscar otra empresa que le suministre. De esta manera, en muchos casos, las condiciones prometidas por la empresa para conseguir que el consumidor acepte pasarse a la compañía solo duran en realidad un año", ha explicado.

Junto a ello, los malestares más habituales vienen por descuentos que sólo son temporales y que provocan un incremento de la factura pasados unos meses. Otro problema muy repetido es la falta o incorrecta lectura del contador, que "hace que algunos consumidores acaben pagando mucho dinero de más".

CAMBIOS E INICIATIVAS EN EL ESTADO DE ALARMA

Irache ha recordado que, durante el estado de alarma, se produjeron algunos cambios normativos en el sector. La Administración amplió las condiciones para acceder al bono social, especialmente para quienes han visto mermados sus ingresos debido a las consecuencias laborales y económicas del coronavirus. Además, se prohibió cortar cualquier suministro de luz o gas a los hogares hasta octubre, aunque sea por impago.

Algunas compañías también adoptaron medidas como reacción a la situación derivada del Covid-19. Por ejemplo, aplazaron sin intereses el pago de las facturas de luz y gas, que el cliente, si así lo desea y lo solicita, podrá comenzar a pagar en octubre y prorrateando las cuotas adeudadas durante un año.