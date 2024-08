El 71% de los consumidores no comprende cómo funciona el mercado de la luz, según Irache

La asociación aconseja comparar ofertas, revisar condiciones y asesorarse ante cualquier duda



El 71% de las personas no comprende cómo funciona el mercado de la luz, por qué le puede subir la factura o de qué manera puede cambiar de contrato, según una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.

Desde el año pasado ha aumentado 8 puntos el porcentaje de personas que no entiende este sector. Como "muestra de este desconocimiento, solo el 13% de los consumidores dice que ha cambiado o tiene pensado cambiar de compañía de la luz o de mercado regulado al libre o viceversa". Por tanto, "una gran mayoría no lo ha hecho o no ha sido consciente de este cambio".

COMPARAR DIFERENTES OFERTAS EN EL MERCADO

Muchos consumidores acuden a Irache porque "no entienden por qué les han subido las facturas de la luz y quieren saber cómo pueden abaratarlas". En el sector de la luz "conviene revisar las ofertas que ofrecen las compañías en el mercado libre". Algunas de ellas "se están equiparando o incluso mejorando el precio de la tarifa regulada, en un momento en el que el coste de la energía es bastante asequible".

Antes de tomar una decisión, "es fundamental detenerse en las condiciones del contrato, en todas ellas, pero especialmente en la potencia a contratar y en el precio por unidad de energía consumida".

Contratar una tarifa libre "puede asegurar un precio interesante para, al menos, el próximo año de vigencia de la tarifa sin depender de las oscilaciones del mercado", si bien "hay que prestar atención al acabar el año de vigencia a que la compañía no comunique una subida de tarifas".

En ocasiones este encarecimiento "es muy notable y supone pagar al cabo del año cientos de euros más". Debe hacerlo con un mes de antelación. Sin embargo, "en ocasiones estos cambios no se comunican con la suficiente transparencia: no hay constancia de esta información o se ha incluido en el último recibo de la luz, a través de un email que el consumidor no ha leído o el lenguaje de la carta es tan ambiguo que no se distinguen las subidas de precio".

En cualquier caso, si el consumidor recibe la información sobre cambio de tarifas y estas no le convencen, puede comunicar que no quiere seguir, pero tendrá que volver a buscar nuevas ofertas en el mercado.

SERVICIOS VINCULADOS

Al aceptar nuevas ofertas, "conviene cerciorarse de si se está contratando algún servicio adicional, con su coste y sus condiciones". También "conviene asegurarse de que el nuevo contrato no cuenta con ninguna clase de permanencia, para poder cambiar en cualquier momento sin coste".

Estas permanencias "están a veces camufladas en los pagos de servicios adicionales, ya que por el suministro no debe superar el 5% de la energía estimada que ha quedado sin consumir". Si se ofrecen descuentos, "es importante ver su duración, para tener en cuenta que cuando acabe la factura subirá".

POR TELÉFONO, "MÁS ARRIESGADO"

El "desconocimiento" del mercado eléctrico "hace que contratar por teléfono sea más arriesgado, ya que esta modalidad resulta más confusa para el consumidor, que en muchas ocasiones no comprende las condiciones que le han ofrecido".

Además, los consumidores "sufren la presión de algunos comerciales, que presentan ofertas más atractivas que las condiciones reales, que son las que constan en la grabación". Otras veces firman contratos a través de mensajes "sin leer las condiciones que estos conllevan."

Algunos consumidores han llegado a hacer hasta tres cambios de compañía en apenas mes y medio. Todas las ofertas habían llegado a través de llamadas telefónicas. En estas situaciones los consumidores llegan a las oficinas de Irache "sin saber con qué compañía están actualmente, a qué precio están pagando ni a qué se deben las facturas que reciben".

Muchos de estas personas "ni siquiera saben si tienen un contrato libre o uno regulado". Otros clientes descubren, al acudir a Irache, que están pagando contratos vinculados, de mantenimiento, urgencias o protección de pagos.

Además, cuando el consumidor solicita la baja del contrato de luz, "no es extraño que le sigan cobrando estos servicios vinculados al siguiente año o se lo carguen en forma de penalización, con importes de hasta doscientos euros".

Aunque "algunas compañías ponen dificultades", otras anulan estos servicios al ser reclamado desde Irache; en ocasiones ha habido devoluciones de cuotas de varios servicios durante años que han superado los dos mil euros.

BONO SOCIAL Y TARIFAS REGULADAS

Ha habido igualmente "numerosas atenciones" para asesorar sobre la forma de solicitar el bono social eléctrico, "pensado para hogares con menos ingresos y que supone un importante descuento en el recibo de la luz".

Por otro lado, "un buen número de personas" ha acudido a Irache en los últimos meses para preguntar por los requisitos para instalar paneles solares, ya sea en su casa unifamiliar o en su comunidad de vecinos.

En este sentido, hay que tener en cuenta que las instalaciones de autoconsumo energético permiten a los consumidores producir su propia energía, una opción "que puede suponer un importante ahorro en el gasto mensual de consumo de electricidad o gas". Además, se trata de sistemas de producción renovables, "que reducen significativamente el impacto medioambiental".

Es "interesante" que los consumidores "se formen sobre estas alternativas de autoconsumo y puedan conocer sus ventajas, los requisitos y pasos necesarios para instalarlas y las ayudas que ofrece la administración para estas iniciativas".

COMPARAR OFERTAS Y REVISAR CONDICIONES

Desde Irache se recomienda "comparar ofertas y revisar detenidamente los contratos de luz, especialmente el precio pactado por la energía consumida, así como la existencia o no de servicios vinculados".

También es recomendable "revisar de vez en cuando las cuentas para comprobar que los recibos se corresponden con las condiciones contratadas".

En este sentido, "es más conveniente pedir el contrato por escrito y poder leerlo detenidamente o asesorarse antes que aceptarlo por teléfono". Ante cualquier duda, "conviene asesorarse".