El 86,3% de los hogares navarros con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de algún tipo de ordenador

Según la Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del comercio electrónico en los hogares de 2022



PAMPLONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 86,3% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de algún tipo de ordenador (de sobremesa, portátil, tablet...). Por tipo de dispositivo, el 81,8% cuenta con ordenadores de sobremesa o portátiles y el 60,9% con tablets. El teléfono móvil está presente en casi la totalidad de los hogares con un 99,1%. Por su parte, el teléfono fijo continúa su descenso y se encuentra disponible en el 67,3% de los hogares, 1,9 puntos menos que en 2021.

El 66,6% de los hogares cuenta con ambos tipos de terminales telefónicas. Un 0,7% dispone únicamente de fijo y un 32,5% utiliza exclusivamente el móvil para comunicarse desde el hogar (frente al 30,7% en 2021), según ha informado el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

El 96,4% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años (frente al 96,2% de 2021) dispone de acceso a Internet por banda ancha fija y/o móvil mientras que solo un 3,6% declara no disponer de Internet. El principal tipo de conexión de banda ancha es a través de modalidades fijas (fibra óptica o red de cable, ADSL...), que está presente en el 88,4% de los hogares (independientemente de que

dispongan también de conexión por móvil). Por su parte, el 11,6% sólo accede a Internet mediante conexión móvil (3G, 4G, 5G).

Si se comparan los datos de Navarra con el conjunto de España, se aprecia que los hogares navarros presentan un porcentaje superior a la media nacional en lo que se refiere al equipamiento informático y telecomunicaciones (disposición de ordenador, teléfono fijo, conexión a Internet y conexión de banda ancha) salvo en el teléfono móvil.

USO DE TIC

El 96,2% de los navarros entre 16 y 74 años ha usado Internet en alguna ocasión y el 95,4% lo ha hecho durante los últimos tres meses. Que exista la posibilidad de conectarse no implica que la conexión llegue a realizarse o que ésta se realice con un determinado nivel de frecuencia. El 92,6% de los usuarios en los últimos tres meses accede a la red diariamente, el 87,6% lo hace varias veces al día, el 5,9% todas las semanas, aunque no diariamente y el 1,5% menos de una vez a la semana.

El uso de la red en los tres últimos meses es universal entre la población de 16 a 44 años y prácticamente en el siguiente tramo de edad (personas de 45 a 54 años), alcanzando el mínimo en el grupo de 65 a 74 años (75,3%). Respecto al nivel de estudios terminados, a mayor nivel de estudios, mayor es la frecuencia de conexión a internet.

De entre las actividades realizadas por los usuarios de Internet de los últimos tres meses, el 98,9% ha realizado alguna actividad relacionada con la comunicación, el 94,2% con la información y el 91,2% con el entretenimiento.

Si se analiza más en detalle los servicios más usados en Internet por motivos particulares, hombres y mujeres coinciden, siendo el primero la mensajería instantánea, seguido por el uso del correo electrónico, la lectura de periódicos o revistas de actualidad on-line y buscar información sobre bienes o servicios. La mayor diferencia entre ellos se da en buscar información sobre temas de salud donde las mujeres muestran mayor preferencia que los hombres (14 puntos más que los hombres), así como acceder a archivos personales de salud (13,2 puntos más) o comunicar con educadores o estudiantes mediante herramientas de audio o vídeo (10,1 puntos

más).

USO DE TIC POR SEXO

Si se analiza la brecha digital de género, cambia la tendencia del uso de Internet y compras electrónicas de los últimos tres meses iniciada en 2019. Así, los hombres han hecho un mayor uso de Internet y han comprado más que las mujeres en los últimos tres meses. El porcentaje de las mujeres que navegan a diario por la red es mayor que el de los hombres (un 88,6% frente a un 88%).

Casi nueve de cada diez usuarios de Internet de los últimos 12 meses han contactado o interactuado con las administraciones o servicios públicos a través de Internet por motivos particulares. Esto supone un incremento de 20,8 puntos respecto a 2021.

Por edad, interactúan en mayor proporción los de 25 a 34 años y por sexo, los hombres alcanzan el 88,9% frente al 86,4% de las mujeres.

Los trámites más frecuentes han sido: el 69,5% ha descargado o impreso algún formulario oficial, el 63,9 ha interactuado para acceder a información y el 55,9% ha concertado una cita o realizado

una reserva. Por el contrario, el 6,7% de los usuarios de Internet de los 12 últimos meses no ha solicitado un documento oficial o reclamación teniendo la necesidad de hacerlo. Entre las causas, la principal con el 70,5%, afirma que lo ha tramitado por Internet otra persona en su nombre.

Por último, el 56,3% de los usuarios de Internet que ha utilizado alguna página web o apps de las administraciones públicas en los últimos 12 meses declara haber tenido algún problema con el uso de la administración electrónica. Las principales razones argumentadas son Problemas técnicos al utilizar el sitio web (el 35,5%), Dificultad en el uso (el 33,2%) y Problemas al utilizar la firma electrónica (el 24,8%).

INTERNET DE LAS COSAS

Tres de cada diez usuarios de Internet de los últimos 3 meses (el 33,8%) han utilizado dispositivos o servicios de domótica en el hogar. El 19,2% ha usado asistentes virtuales en forma de altavoz inteligente o de App (como Alexa, Google Home, Siri, Cortana...), el 14,9% electrodomésticos conectados y el 12,5% sistemas para la administración de energía (luces, enchufes, termostatos...).

Por sexo, el 37% de los hombres y el 30,6% de las mujeres han utilizado dispositivos o servicios de domótica. Por edad, el mayor uso se da en el grupo de 16 a 24 años, con un 47,9%.

Respecto a los motivos para no utilizarlos, el 38,2% indica que no lo necesita, un 22,9% no lo utiliza porque le preocupa la privacidad y al 19,1% le inquieta la seguridad del dispositivo. En cuanto al resto de los dispositivos conectados a Internet en el hogar, los más utilizados son las televisiones con conexión a Internet, incluidas las Smart TV (por el 67,8% de los usuarios de Internet de los últimos 3 meses), las consolas de juegos conectadas a Internet (22,8%) y los

sistemas de audio o altavoces inteligentes, como Alexa o Google Home (19,2%).

Por último, respecto a los dispositivos portátiles conectados a Internet, el 35% utiliza relojes inteligentes (smartwatches), auriculares o bandas de fitness, el 11,1% automóviles con conexión

inalámbrica incorporada y el 9,2% dispositivos para la salud y la atención médica.

EL RECICLAJE DE PRODUCTOS TIC

El porcentaje de población de 16 a 74 años que ha reciclado un producto TIC en un punto de reciclaje electrónico o en una tienda no supera el 15%. Lo han hecho el 15% que poseía un móvil, el 11,4% que tenía un ordenador portátil o una tablet y el 11,1% que disponía de un ordenador de sobremesa.

La mayor parte de estos productos TIC que han dejado de utilizarse se conservan en casa: el 51,3% de los móviles, el 37,6% de los ordenadores portátiles o tablets y el 10,1% de los ordenadores de sobremesa.

COMERCIO ELECTRÓNICO

El 78,1% de las personas que ha entrado en Internet en los últimos 12 meses ha realizado alguna compra electrónica. Del total de personas que han realizado alguna compra por Internet, el 77,9%

lo hizo durante los últimos tres meses, el 17,3% hace más de tres meses y menos de un año, y el 4,8% hace más de un año.

La frecuencia más alta se encuentra en el grupo de edad de 35 a 44 años (el 90,9% de estas personas han comprado en los últimos tres meses) siendo el grupo de 16 a 24 años el que refleja el mayor aumento con respecto al año 2021 (8,3 puntos más que el año anterior).