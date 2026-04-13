Abaurrea niega que se cedieran pisos para el Aberri Eguna y dice que "no hay caso": "Es una versión rocambolesca"

PAMPLONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha negado que se "cedieran" pisos municipales a asistentes del Aberri Eguna del pasado 5 de abril y ha criticado que "se pretende conectar dos cosas que no tienen nada que ver".

"Esto es como si hubiese sido una investigación de Mortadelo y Filemón. Es decir, no tiene nada que ver con el Aberri Eguna esta historia. Estamos hablando de una sentencia que viene de una denuncia que el propio Ayuntamiento hace porque alguien ocupa su vivienda. ¿Cómo vamos a darle las llaves a alguien al que le hemos denunciado por ocupar de manera irregular la vivienda?", ha indicado.

En respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, Abaurrea ha indicado que "lo del Aberri Eguna es algo que aparentemente se inventa el que comparece en juicio para no tener que decir que, efectivamente, había ocupado y que había entrado de manera ilegítima en la vivienda".

"Yo diría que es un pretender conectar dos cosas que no tienen nada que ver. El Aberri Eguna no tiene nada que ver en esta historia, coincide una fecha pero no tiene nada que ver. No son gente que viene a ver -el Aberri Eguna-, no, es gente que estaba ocupando viviendas municipales, a quien el Ayuntamiento es el que dice 'ustedes no tienen título justo y por lo tanto tienen que salir'", ha relatado Abaurrea.

Según ha añadido, "el Ayuntamiento, a partir de 2015, de manera intensa", va rehabilitando viviendas para ponerlas a disposición del sistema de inclusión social. "Y, lógicamente, para eso hay que estar en la lista de espera y hay que tener título justo -quiere decir que hay que reunir las condiciones, ser personas con esas necesidades-, entonces en otros casos hemos venido operando así".

"Pero nadie les dio llaves. Las llaves es muy probable que vengan de un robo o de una copia o de lo que fuese, no lo sabemos, pero desde luego nadie dio llaves y nada tiene que ver con el Aberri Eguna, ni eran invitados de nadie ni nada. Es decir, esto es una especie de versión rocambolesca que aparece en los tribunales. No hay caso, podríamos decir", ha manifestado.