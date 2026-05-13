Abiertas las inscripciones para la XII Marcha Contra el Cáncer en Pamplona, que se celebra el domingo 14 de junio

Presentación de la XII Marcha Contra el Cáncer en Pamplona, que se celebra el domingo 14 de junio. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra ha presentado este miércoles, en el Ayuntamiento de Pamplona, la XII Marcha Contra el Cáncer en Pamplona, que se celebrará el domingo 14 de junio, a las 11 horas, con salida y llegada en el parque de la Ciudadela. La carrera, de carácter lúdico-deportivo y no competitivo, se puede realizar tanto corriendo como andando y tiene un recorrido de unos cinco kilómetros.

La presentación ha contado con la presencia del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra, Rafael Teijeira, quienes han destacado la importancia de la implicación institucional, empresarial y ciudadana para avanzar en la lucha contra el cáncer. Asimismo, han animado a la población de Pamplona a sumarse a esta marcha solidaria en apoyo a la investigación oncológica.

La carrera partirá desde el interior de la Ciudadela, atravesará la Puerta del Socorro y se dirigirá por la zona ajardinada hasta la avenida de Pío XII, avenida del Ejército, Plaza de la Paz, Vuelta del Castillo por la zona ajardinada, avenida de Pío XII, avenida del Ejército, calle Navas de Tolosa, Bosquecillo, Parque Taconera hasta el Club Larraina, carretera de los Militares, pista de patinaje de Antoniutti, avenida de Pío XII, avenida del Ejército hacia la zona ajardinada de Vuelta del Castillo, Puerta del Socorro y meta, en el interior de la Ciudadela.

La jornada incluirá, además de la marcha, concebida como un paseo solidario por lugares emblemáticos de la ciudad, un programa de actividades de animación, deportivas y de ocio dirigidas a todos los públicos, así como un puesto de venta de productos solidarios, contribuyendo a convertir el evento en una celebración participativa y familiar.

La organización ha subrayado que los fondos recaudados a través de las inscripciones, con un precio de 10 euros, se destinarán íntegramente a los proyectos de investigación oncológica que financia la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra, reforzando así su compromiso con el avance científico y la mejora de la supervivencia y calidad de vida de las personas con cáncer.

Las inscripciones online ya están abiertas en la plataforma https://web.rockthesport.com/es, hasta el 13 de junio. En la sede de Pamplona de la Asociación Española Contra el Cáncer, ubicada en la calle Río Alzania 31, 1ºF, se abrirán del 5 al 12 de junio, y en El Corte Inglés de la calle Estella, del 5 al 13 de junio. También se pueden realizar las inscripciones en el puesto de Frutas y Verduras Eli, en el Mercado de Ermitagaña, desde este viernes y hasta el 13 de junio. El apoyo de los patrocinadores es clave para el desarrollo de la carrera.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra se ha agradecido expresamente el compromiso de todas las entidades colaboradoras, del voluntariado y de la ciudadanía, cuya implicación ha hecho posible una nueva edición de esta cita solidaria, ya arraigada en el calendario social de Pamplona.

La Asociación Española Contra el Cáncer es una entidad sin ánimo de lucro y de carácter asistencial que lleva 70 años como entidad de referencia en la lucha contra esta enfermedad en España. Tiene presencia en más de 2.000 localidades y aglutina a más de 35.000 personas voluntarias y 728.000 asociados y asociadas. La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales.