Abierto el plazo de presentación de candidaturas para formar del Consejo de Barrio de San Jorge

PAMPLONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha abierto el plazo para presentar candidaturas para formar parte como representante del barrio en el Consejo de Barrio de San Jorge-Sanduzelai, el primero de la ciudad.

Hasta el jueves 18 de septiembre, las personas interesadas, a nivel individual, como ciudadanía activa o en representación de un sector o ámbito, como asociación o entidad del barrio, pueden inscribirse para aportar su experiencia, sus ideas y su compromiso en la construcción de "un barrio más justo, diverso y participativo", según ha destacado el Ayuntamiento en una nota.

Toda la información sobre los requisitos, el proceso y cómo presentar la candidatura se puede consultar en la web 'Decide Pamplona'.

Para ser representante en el consejo, a través de asociaciones y entidades del barrio o individualmente como ciudadanía activa, es necesario estar inscrito en el Registro de Ciudadanía Activa o representar a una entidad registrada en el Registro de Entidades del Ayuntamiento de Pamplona.

El Consejo de Barrio se plantea como un espacio de encuentro entre vecinas y vecinos, asociaciones, personal técnico vinculado al barrio y grupos políticos del Ayuntamiento de Pamplona, que cooperan para tomar decisiones que influyen en el barrio. El objetivo es dialogar y proponer mejoras sobre el entorno y compartir puntos de vista sobre temas que afectan a la realidad diaria. Integrado por un total de 25 a 30 personas, se prevé que se reúna, al menos, tres veces al año.

Para solucionar dudas en torno a la inscripción, está disponible la dirección de correo electrónico serviciodinamizacion@pamplona.es o se puede llamar al 948 420464. Además, el próximo lunes, 15 de septiembre, se atenderá personalmente en el vestíbulo de Civivox San Jorge, en horario de 10 a 14 y de 16.30 a 19.30, para informar y asesorar sobre el consejo y cómo tomar parte en él, y ayudar con el proceso de presentar candidatura.

La elección de representantes se realizará del 7 al 9 de octubre y el 17 de octubre, víspera del día del barrio de San Jorge, se procederá al nombramiento, mediante resolución de Alcaldía. A finales de ese mes, se convocará la primera reunión, de constitución del Consejo de Barrio, el primero creado en la ciudad y que será el piloto que abre camino a la creación de otros en los distintos barrios de Pamplona.