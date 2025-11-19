Se abre a las aportaciones ciudadanas el II Plan de Acción contra la violencia machista

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El II Plan de Acción de la Ley Foral 14/2015 de 10 de abril para Actuar contra la Violencia hacia las Mujeres acaba de abrirse a aportaciones de la ciudadanía a través de la web de Gobierno Abierto, paso previo a su aprobación definitiva.

El plan se ha concretado en 12 planes sectoriales, que abarcan el ámbito de las políticas de cultura, deporte y actividad física, derechos sociales, educación y universidad, empleo, igualdad entre mujeres y hombres, interior, justicia, juventud, políticas migratorias, salud y vivienda, y que involucran directamente a 8 departamentos, coordinados por el Instituto Navarro de Igualdad (INAI). Su alcance temporal abarca el período 2026-2030, según ha informado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna.

El II Plan de Acción y sus 12 despliegues sectoriales se estructuran en cuatro ejes de trabajo: sensibilización, prevención e investigación; detección, protección, atención y reparación; formación de distintos agentes implicados en la intervención contra las violencias contra las mujeres (profesorado, personal sanitario, profesionales del ámbito social, policía, asociaciones, etc.); y respuesta coordinada de las diferentes instituciones y entidades implicadas, para lo cual se prevé la renovación en 2026 del Acuerdo Interinstitucional para la coordinación ante la violencia contra las mujeres en Navarra.

El foco está puesto en actuar contra "el repunte de violencias sexuales hacia niñas y adolescentes", con especial atención a la que se ejerce o se ve facilitada por la tecnología, relacionado con "la difusión masiva de contenidos machistas en redes sociales, donde se comparten discursos que niegan, minimizan o incluso justifican la violencia contra las mujeres", explican desde el Gobierno de Navarra.

El ciberbullying, el grooming, la ciberviolencia de género, el sexting no consentido, la sextorsión o el sexpreading (pornovenganza) se han convertido en nuevas formas de violencia sexual que el Gobierno de Navarra quiere frenar mediante campañas de sensibilización con materiales para prevenir la violencia digital dirigidos a la juventud y acciones de prevención de la pornoviolencia en la adolescencia y juventud.

El Ejecutivo foral incidirá en una "educación crítica con la masculinidad hegemónica" y con las 'fake news'. En línea con el programa de coeducación Skolae, se promoverán normas escolares contra la violencia sexual y ciberviolencia, programas educativos para la construcción de "otro modelo de masculinidad" y nuevos materiales didácticos "no sexistas".

Los departamentos responsables de Educación, Universidad y Juventud impulsarán investigaciones y espacios de reflexión sobre violencia sexual en la infancia y la juventud. Se seguirán realizando las adaptaciones necesarias para que toda la Red de Servicios de Información Juvenil de Navarra sean 'Puntos Violeta', con protocolos comunes de información. Está además previsto crear un Punto Morado en la Universidad Pública de Navarra.

En cuanto a nuevos recursos, el Ejecutivo foral pretende avanzar en la implantación del modelo Barnahus, servicio especializado que proporciona valoración y atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y a sus familias. Está también prevista la ampliación de la red de recursos residenciales especializados, incluyendo la creación de un recurso específico para atender situaciones donde la violencia contra las mujeres intersecciona con adicciones y/o enfermedades relacionadas con la salud mental.

DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA DE CASOS

En los recursos sanitarios se reforzará la estrategia de detección temprana y se desplegará en todos los niveles del sistema sanitario público. Cabe recordar que en 2024 un total de 856 víctimas o supervivientes de violencia machista fueron atendidas en Atención Primaria y 195 en Atención Especializada.

Otra de las prioridades será "garantizar la autonomía económica" de las víctimas. Así, se mantendrán medidas como el sistema de incentivos a empresas y entidades locales para la contratación de estas mujeres y seguirán teniendo prioridad para optar ayudas económicas para el trabajo autónomo y la creación de empresas. Además, se pondrán en marcha programas piloto de inserción laboral para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en riesgo y otro de mentoría.

Además, las mujeres víctimas de violencia serán un colectivo prioritario para acceder a vivienda y a ayudas. Se impulsará una línea de trabajo con la Red de Recursos de Acogida del Gobierno de Navarra, el INAI y Derechos Sociales para buscar alternativas habitacionales a víctimas y supervivientes cuyos periodos de estancia en los recursos residenciales de corta, media y larga estancia finalizan, especialmente para las mujeres del Centro de Urgencias del Gobierno de Navarra. Se gestionarán a través del Fondo Foral de Vivienda Social y en colaboración con las entidades que gestionan las viviendas.

También se revisarán los baremos de acceso a vivienda protegida de alquiler, de modo que tengan en cuenta, junto con la violencia, otras variables de discriminación (mujeres que encabezan familias monoparentales...). Cabe destacar, por último, la puesta en marcha de un sistema de ventanilla única de acreditación de la condición de víctima de violencia contra las mujeres, que facilite el acceso a derechos, recursos y ayudas por parte de las víctimas y supervivientes. Se habilitará, el próximo año, una nueva línea de ayudas económicas para huérfanos por violencia machista.

MEJORA DE LA ATENCIÓN POLICIAL Y JUDICIAL

Desde el área de Interior, las prioridades serán "ofrecer atención inmediata y de calidad", llevar a cabo una investigación "exhaustiva" de cualquier hecho denunciado y garantizar una protección policial "efectiva" en situación de riesgo y desprotección.

Como novedad, Policía Foral creará un grupo de trabajo permanente para mejorar la atención a la violencia contra las mujeres, integrado por personal de la Brigada Asistencial y de las comisarías, con participación puntual de otros profesionales según los temas abordados. Además, se prevé incrementar la dotación de policías con especialización en la atención a la violencia contra las mujeres, así como poner en marcha un espacio de atención especializada a víctimas y supervivientes de violencia contra las mujeres en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Plaza del Castillo de Pamplona.

Asimismo, se impulsará y difundirá la aplicación del 'Protocolo Cero', pensado para actuar ante casos de violencia contra las mujeres en los que no existe denuncia. También se avanzará en la actualización de la cadena de custodia de la información sobre los casos de violencia, acotando su acceso y preservando internamente la confidencialidad de la información sobre las víctimas y supervivientes.

Por otro lado, se analizará la viabilidad de activar emergencias relacionadas con la violencia contra las mujeres a través de mensajería instantánea del 112 SOS Navarra y otras vías de comunicación digital. De la misma manera, se seguirán mejorando la coordinación y se impulsarán medidas para garantizar que los espacios de atención del ámbito judicial reúnan condiciones adecuadas de accesibilidad, privacidad, seguridad y calidez.

Como novedad, se pondrá en marcha la Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI), adscrita al Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como estructura especializada para la elaboración de informes periciales interdisciplinares en casos de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual, con coordinación de medicina forense, psicología y trabajo social. Asimismo, se impulsará el reconocimiento formal de la UVFI como oficina técnica especializada para la realización de diagnósticos forenses integrales.