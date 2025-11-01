'La abuela y el forastero', de Sergi Miralles, gana el premio del público del 25º Festival Ópera Prima de Tudela

Sara Fantova consigue el prem. (EUROPA PRESS) -

'La abuela y el forastero', dirigida por Sergi Miralles y producida por Aire de Cinema, se ha alzado con el premio a la mejor película del 25º Festival Ópera Prima de Tudela, otorgado por votación del público y dotado con 6.000 euros.

Por su parte, el Premio Príncipe de Viana a la mejor dirección, dotado con 3.000 euros, se ha concedido a Sara Fantova por su película 'Jone, a veces'. El jurado ha otorgado este reconocimiento "por capturar con sensibilidad y belleza ese momento de la vida en el que se cruzan las pérdidas y los descubrimientos", han indicado desde el festival.

El Premio especial del jurado, dotado con 2.000 euros, ha sido ex aequo para Gemma Blasco por la dirección de 'Furia' y Gerard Oms por la dirección de 'Muy lejos'. En el caso de 'Furia', el jurado ha destacado "la arrolladora elocuencia de su relato y su capacidad para situar al espectador en el centro tengan cuidado para introducir el mismo de la emoción de su protagonista". Y sobre 'Muy lejos', ha puesto en valor "la violencia y ternura de un personaje, cuyo conflicto -su no querer ser quien es, su necesidad de huir- son síntomas de las enfermedades más graves de nuestro cuerpo social".

El Premio Joven Tudela-Cultura, concedido por estudiantes de Tudela y la Ribera y dotado con 1.000 euros, se ha concedido a 'La abuela y el forastero', de Sergi Miralles.

Asimismo, el Premio Igualdad, otorgado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Tudela, mediante votación del Consejo Municipal por la Igualdad, a la película que promueve valores en torno a la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y dotada con 1.000 euros, ha sido para 'La tierra de Amira', de Roberto Jiménez

Además, el jurado ha concedido una mención especial a la actriz Miriam Garlo por su interpretación en 'Sorda' "por despertarnos con la verdad y la contundencia de su trabajo a una realidad que nos era ajena".

El jurado ha estado compuesto en esta 25º edición del festival por las actrices Ana Rujas, María Hervás y Clara Lago, María Zamora (productora, Premio Nacional de Cinematografía), Carlota González-Adrio (directora), Fernando León de Aranoa (director y escritor), Marta Sanz (escritora), Ana Fuentes (periodista) y Julieta Martialay (periodista, directora de la revista Fotogramas).

Este sábado, a las 19.30 horas en el cine Moncayo, tendrá lugar el acto de entrega de premios que estará conducido por el periodista tudelano Pedro Blanco.

En este acto, además, se entregarán los premios de los tres cortometrajes ganadores del VIII Concurso de cortometrajes Opera2. Estas distinciones, dotadas con 500 euro cada una, han sido, en la Categoría general, para 'Crono Tudela' de Chema de la Osa; en la Categoría joven, para 'Malory', de Izan Rincón; y el premio del público para 'Influencers en la sangre', de Carlos Rodrigo.

También se entregarán los premios del I concurso de cortometrajes escolar Opera2 'Clean living: pequeñas historias que cuidan el mundo', patrocinado por Sofidel. Los trabajos ganadores fueron Colegio Griseras con el corto 'Misión Clean living'; con una mención especial para Huertas Mayores por 'La convención'.

Tras la entrega de premios, el director aragonés Javier Calvo, y los intérpretes Alba Martínez y Alejandro Bordanove presentarán al público la película 'Cariñena, vino del mar'. Con esta proyección se dará por cerrada la nueva edición del Festival de cine Ópera Prima de Tudela.