Los actos organizados por el Ayuntamiento con motivo del Privilegio de la Unión han reunido a unas 300.000 personas

Imagen de uno de los puestos de la feria - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Pamplona en torno a la celebración del 603 aniversario del Privilegio de la Unión de los Burgos han reunido a unas 300.000 personas, según han informado desde el Consistorio en una nota.

Entre el 4 y el 6 de septiembre, se organizaron conciertos en la Plaza del Castillo, la Gran Feria Medieval en el centro histórico y la Feria de Razas Autóctonas de Navarra Autentika.

A estas actividades se suman las visitas guiadas a la Casa Consistorial y la salida en cuerpo de ciudad y la ofrenda floral en la Catedral que tuvieron lugar ayer, 8 de septiembre, Día del Privilegio de la Unión.

Un centenar de puestos artesanos salieron a la calle el pasado fin de semana en la Gran Feria Medieval, celebrada en el centro de la ciudad, adornado con banderas y pendones para la ocasión. Un 4,7% más de personas (225.000) se acercaron a la feria en algún momento del fin de semana.

La feria se repartió por las calles de San Saturnino, Mayor, Eslava, plaza de San Francisco, Nueva, Mercaderes y Plaza Consistorial, en horario de mañana y tarde, ofreciendo productos como pastas, miel o especias a jabones, bisutería o marroquinería.

También hubo animación callejera con música, pasacalles, dantzaris y txistularis y un desfile medieval con más de 200 artistas y figurantes de Muthiko Alaiak y de otros grupos, organizado por la Asociación Rey de la Faba.

Desde el pasado 3 de septiembre y hasta el próximo día 11, se suceden también las visitas guiadas a la Casa Consistorial. Se han organizado 34 visitas, en castellano y en euskera, que han agotado las 1.020 plazas gratuitas ofertadas.

Las visitas permiten conocer curiosidades sobre la construcción del edificio, sobre el patrimonio que alberga y otros aspectos relevantes de la historia de la ciudad.

60.000 ASISTENTES A AUTENTIKA

La segunda edición de la Feria de Razas Autóctonas de Navarra Autentika se celebró del 4 al 6 de septiembre en el parque del Runa y en los corralillos del Gas. Alrededor de 60.000 personas acudieron a una feria, que duplicó su superficie hasta alcanzar los 25.000 m2.

Autentika ofreció un programa de actividades para todos los públicos en torno a las razas ganaderas autóctonas de Navarra, la venta directa y los alimentos de cercanía.

La feria ha contado con un presupuesto de 320.650 euros y la han promovido el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, a través de INTIA y Reyno Gourmet.

El evento, además, ha contado con el patrocinio de Caja Rural de Navarra, Eroski y Grupo Noticias, y con la colaboración de las asociaciones ganaderas ACASNA, ARANA, ARACAPRI, ASBENA, ASCANA, ASLANA, ASPINA, Euskal Txerri, JACANA, Pottokalagun, SASIKO y Eoalak.

En esta edición, se creó, como novedad, un área específica de divulgación, concebida como "un espacio para acercar a la ciudadanía la realidad del sector ganadero y reflexionar sobre los retos y oportunidades a los que se enfrenta".

MÁS DE 9.000 PERSONAS EN LOS CONCIERTOS DE LA PLAZA DEL CASTILLO

El viernes, el sábado y el domingo la plaza del Castillo acogió diferentes conciertos musicales dentro de la programación en torno al Privilegio de la Unión.

Tanto el viernes como el sábado se retrasó la hora de inicio, de las 20 a las 21 horas, para paliar los efectos de las altas temperaturas previstas para esos días.

El viernes 4 de septiembre actuó la banda municipal de música La Pamplonesa, que reunió a 2.000 personas. Al día siguiente, el sábado 5, la Orquesta Sinfónica de Navarra congregó a 3.500 personas.

Para el domingo 6 de septiembre, el Ayuntamiento de Pamplona preparó una tarde musical de pop rock reivindicativo que contó con la presencia de Aurora Beltrán, Maruxak y Geminiss. A cada uno de esos conciertos acudieron 500, 2.500 y 1.000 personas, respectivamente.