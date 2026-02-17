Aierdi destaca la implicación de 38 agricultores en un proyecto pionero sobre agricultura regenerativa

De izda a dcha: Elvira Domingo y Begoña Pérez Villarreal (directivas del consorcio EIT Food), el consejero Aierdi y la gerente de Intia, Natalia Bellostas. - VÍCTORRUIZ

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha destacado la participación e implicación de 38 agricultores de cereal de todas las comarcas de la Comunidad foral en el proyecto 'Navarra 360º', una iniciativa pionera que fomenta la agricultura regenerativa y se propone establecer una determinada metodología de medición del impacto beneficioso que estas prácticas agroambientales suponen sobre la salud del suelo.

El consejero ha abierto este martes en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte, de Pamplona, una jornada del proyecto 'Navarra 360º', liderado por el consorcio europeo EIT Food y con la participación de tres empresas que avalan la iniciativa: las internacionales Danone y Cargill y la industria de origen navarro Intermalta. En el evento se han ofrecido los resultados de la primera temporada en la implementación de esta experiencia, con ensayos que se han realizado en más de 4.000 hectáreas de cultivos de cereal en la Comunidad foral, y se ha presentado la hoja de ruta para las dos siguientes campañas que abarca el proyecto.

Aierdi ha subrayado durante su intervención que "el sector primario juega un papel clave en las prácticas de adaptación al cambio climático y captación de carbono y la agricultura regenerativa es, sin duda, una respuesta que debemos explorar en este terreno por los importantes beneficios que implica para minimizar la perturbación del suelo, contribuir a la calidad del producto alimentario o mejorar la gestión de nutrientes, de manera que se requiera un menor empleo de fitosanitarios o fertilizantes minerales".

UN SECTOR PRIMARIO MÁS RESILIENTE Y COMPETITIVO

El consejero ha concluido indicando que "la agricultura y el medio ambiente son dos caras de la misma moneda y las prácticas agroambientales que implica la agricultura regenerativa pueden suponer incluso una oportunidad para hacer al sector primario más resiliente ante el cambio climático y más competitivo en un mercado global".

Por su parte, la directora del área de Agricultura de EIT Food, Elvira Domingo, ha señalado que su entidad impulsa en Navarra "una agricultura resiliente, que regenere los suelos, fortalezca a los agricultores y permita la producción de alimentos de calidad de una manera sostenible y rentable".

La jornada del proyecto 'Navarra 360º' ha reunido a una representación de sus miembros, entre entidades socias, personas agricultoras, cooperativas, organizaciones agrarias o equipos profesionales formativos y técnicos, así como ponentes invitados del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) de la UE www.eit.europa.eu .

Todos ellos han compartido avances y reforzado la colaboración territorial en varias mesas redondas, en las que han participado diversos expertos internacionales, voces técnicas de la UPNA o las sociedades públicas INTIA o Neiker o los colectivos Sustraiak y Suelo Activo.

CIFRAS EN EL PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACIÓN

En su primer año de desarrollo, ha explicado el Gobierno foral, este proyecto ha consolidado un modelo de transición hacia la agricultura regenerativa con resultados "cuantificables y verificables" en más de 4.000 hectáreas en distintas comarcas de Navarra, con 38 agricultores implicados y más de 60 planes individualizados.

Por otro lado, en cuanto a la dimensión técnica y científica de 'Navarra 360º', durante 2025 se han realizado más de 200 puntos de muestreo y el número de analíticas completas ha superado las 700, incluyendo fertilidad del suelo, stock de carbono y microbiología. Esto permite, ha añadido, establecer una línea base de investigación sólida y medir la evolución real del impacto en campañas sucesivas.

Asimismo, se ha implementado un sistema de monitorización, reporte y verificación que integra diferentes metodologías de cálculo de emisiones y secuestro de carbono. El proyecto combina, en ese sentido, herramientas digitales de recogida y agregación de datos con modelos de cuantificación como Cool Farm Tool y DNDC, así como mediciones reales de carbono en el suelo, "reforzando la credibilidad y la comparabilidad de los resultados".

'Navarra 360º' se enmarca en el Regen Ag Portfolio de EIT Food, una estrategia europea que impulsa proyectos territoriales como vía para acelerar la transición hacia sistemas de agroalimentación más resilientes.