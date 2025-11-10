Ainhoa Remírez, José María Armendáriz y Kunak, premiados en la Noche de las Telecomunicaciones 2025

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nueva edición de la Noche de las Telecomunicaciones, evento anual organizado por la Asociación Navarra de Ingenieros de Telecomunicación (ANIT), entregó sus premios este pasado fin de semana a la ingeniera Ainhoa Remírez, a José María Armendáriz y a la empresa Kunak.

El acto, celebrado en el Palacio Castillo de Gorraiz, fue presidido por el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno foral, Juan Luis García, el director general de Telecomunicaciones y Digitalización, José Antonio Vizcay, el director general de Fomento Empresarial, Íñigo Arruti, la decana-presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), Marta Balenciaga, y Alberto Labrador, decano-delegado del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en Navarra y presidente de la Asociación Navarra de Ingenieros de Telecomunicación.

En el transcurso de la gala, se entregó el distintivo de Ingeniero del Año en Navarra 2025 a Ainhoa Remírez Mayayo por "su dilatada trayectoria profesional en Navarra", destacando en el campo de las infraestructuras de telecomunicación, así como por su labor al frente de la ANIT durante los últimos ocho años.

El premio al mejor expediente de Máster en Ingeniería de Telecomunicación en Navarra se otorgó a José María Armendáriz Armenteros y el galardón ITelNa 2025 (Impulso de las Telecomunicaciones en Navarra), recayó en Kunak, por "su contribución al desarrollo de las telecomunicaciones y la tecnología ambiental, sobresaliendo por haber desarrollado sistemas inteligentes para medir la calidad del aire con conectividad IoT avanzada". La distinción fue recogida por Javier Fernández Huerta, su CEO en Navarra.

En su intervención, el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, destacó "la importancia de dar mayor visibilidad y reconocimiento a un sector clave para el conjunto de la sociedad". Subrayó el compromiso del Gobierno de Navarra con el impulso de proyectos que fortalezcan este ámbito, recordando iniciativas como el Polo de Innovación Digital IRIS Navarra, "herramienta que apoya la transformación digital en áreas fundamentales como la supercomputación o la medicina personalizada". Asimismo, el consejero recordó que "las telecomunicaciones son también una herramienta de progreso y cohesión social".

Previamente, se pudo disfrutar de una jornada técnica con el título 'Ciberseguridad inteligente: tecnología, infraestructura y personas', a cargo de Juan Ramón Aramendía (Navarra Cybersecurity Center), Jon Ander Aguirrechu (Orbik Cybersecurity), Álvaro Fraile (Ayesa ITS) y Marta Cárdenes (Red Eléctrica), en la que se plantearon los retos a los que se enfrenta una sociedad cada vez más digitalizada y cómo afrontarlos desde distintos prismas.