Las alegaciones de Pamplona al PSIS de Etxabakoitz piden preservar el ámbito fluvial del Elorz sin edificación

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gerencia de Urbanismo ha conocido este miércoles el informe de alegaciones del Ayuntamiento de Pamplona al Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) de Etxabakoitz. Pamplona mantiene un especial interés en que la modificación del PSIS, actualmente en tramitación, permita obtener "una ordenación urbanística razonable y con la máxima calidad urbana tanto para la mejora de las condiciones del barrio de Etxabakoitz como para el encuentro de los barrios de San Jorge y Buztintxuri".

El informe recoge cuatro alegaciones relacionadas con la gestión urbanística, sobre el modelo de implantación del desarrollo residencial, sobre la viabilidad y sostenibilidad económica, y sobre ordenación y normativa, que se sustancian en diferentes propuestas.

Como puntos importantes de estas alegaciones, el Ayuntamiento de Pamplona defiende que el ámbito fluvial del río Elorz, donde el proyecto inicial preveía muros de contención de hasta siete metros, quede libre y sin edificaciones, "manteniendo el carácter de parque fluvial que se impulsa a través del Proyecto Runa". Asimismo, el consistorio aspira a que el documento definitivo incluya los planes aprobados para el soterramiento de la rotonda central del barrio de San Jorge, también afectado por el ámbito de este PSIS.

En sus alegaciones, el Ayuntamiento reitera su disposición a colaborar en la redefinición de este PSIS con el objetivo de "garantizar un desarrollo urbano sostenible, equilibrado y viable, que contribuya a la integración territorial y social de los barrios afectados, evitando que el plan vuelva a quedar paralizado y permitiendo que, tras años de espera, se convierta en una oportunidad real de transformación positiva para la ciudad".

Para ello, ha explicado, ha acordado con el departamento de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra la creación de una mesa técnica para valorar las alegaciones entre las dos administraciones.

MANTENIMIENTO DEL PARQUE FLUVIAL

El Ayuntamiento de Pamplona presenta alegaciones también al modelo de implantación del desarrollo residencial. Las alegaciones tienen que ver tanto con la inundabilidad de la zona como con el soterramiento del nuevo trazado ferroviario. Para salvar la cota de calado de las zonas inundables se rellenarán las zonas urbanizadas y, para ello, será necesaria la ejecución de un muro de 7 metros de altura en la margen izquierda del río, que llegará hasta la zona donde se ubicará la nueva estación de tren, y que salvará la diferencia de cotas entre el parque fluvial y la urbanización. En la margen derecha, el muro será de 5 metros.

Se propone dar cumplimiento a los objetivos de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Inundaciones y al Modelo de Planificación Fluvial para que se respete la dinámica fluvial del río Elorz. En consecuencia, ha explicado el Consistorio, se quiere una modificación del PSIS para que las zonas actualmente inundables sean consideradas como parque fluvial en la margen derecha a continuación del Grupo Urdánoz y que, en la margen izquierda, la ordenación posibilite que las medidas correctoras sean las mínimas, con el fin de afectar lo mínimo a la dinámica fluvial.

Se pide, además, que el PSIS incluya información gráfica detalladas de las secciones transversales de la urbanización por el río Elorz y mejoras de las condiciones de inundación del Grupo Urdánoz frente a las grandes avenidas.

Las alegaciones municipales proponen una revisión del plan para reubicar en otros espacios del ámbito, que estén fuera de la llamada Zona de Flujo Preferente (ZFP) y de la Zona Inundable, las parcelas de uso dotaciones y actividades económicas, las parcelas de uso residencial, la zona dotacional/deportiva y el nuevo dotacional educativo previstos, que ahora están en esas zonas de riesgo.

El Ayuntamiento insiste en que la urbanización del ámbito contemple las obras de soterramiento de las nuevas líneas en el tramo urbano, como se hacía en el documento de 2024. En todo caso, propone que el Estudio sobre el Ruido previsto incluya las nuevas líneas ferroviarias no soterradas para su estudio y evaluación.

ORDENACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

El Ayuntamiento de Pamplona alega que sigue sin efectuarse una desvinculación efectiva de la ordenación del ámbito respecto de la infraestructura ferroviaria. Según dice, en tanto en cuanto no se produzca ese desmantelamiento, no se van a poder desarrollar los usos y edificaciones que se sitúan en la misma ni en su entorno de afección directa. "Esto trae como consecuencia que la propiedad de las parcelas condicionadas por esa infraestructura ferroviaria participaría de las obligaciones del área de reparto, con cuotas de urbanización de los elementos comunes, mientras que sus derechos sobre las parcelas resultantes estarían condicionados a la decisión de la administración central sobre el bucle ferroviario", expone.

El PSIS plantea una única unidad de ejecución, lo que conlleva el establecimiento de un único proyecto de reparcelación y un único proyecto de urbanización que debe tramitar, aprobar y gestionar el Gobierno de Navarra. Para cambiar esto, el Ayuntamiento propone definir varias unidades de ejecución con sus correspondientes proyectos de reparcelación y de urbanización.

NUEVO ESTUDIO ECONÓMICO ACTUALIZADO

Las alegaciones recogidas en el informe sobre viabilidad y sostenibilidad económica del PSIS reiteran la necesidad de reubicar las dotaciones públicas previstas en el desarrollo urbanístico en zonas no inundables. De no hacerlo, ha expuesto, "se introduce una dificultad importante económica y social para la prestación de los servicios". En todo caso, el Ayuntamiento de Pamplona solicita reevaluar el Estudio de Viabilidad y Sostenibilidad Económica a la luz de los riesgos y costes de mantenimiento recurrentes asociados a la inundabilidad.

Se propone declarar todos los edificios de Hutsman y el silo como fuera de ordenación y podría contemplarse la excepción de la chimenea existente en la fábrica. El coste de los necesarios derribos y la descontaminación del suelo se debería incorporar como carga de urbanización en el proceso de reparcelación, así como otros derribos de edificios industriales y el soterramiento del tramo urbano de las vías.

El Ayuntamiento de Pamplona propone la elaboración de un Estudio Económico con datos actualizados que incluya una valoración de diferentes escenarios tanto económicos como de desarrollo y ejecución del PSIS, ya que influyen directamente en el cálculo de los flujos que determinan si el proyecto es viable o no económicamente. Para su elaboración, el Ayuntamiento ofrece su colaboración y solicita que, con carácter previo se acuerden los ingresos y costes anuales municipales que deben tenerse en cuenta en el cálculo de los flujos.

Que los ayuntamientos desarrollen los planes parciales

En cuanto a la ordenación y la normativa, el Ayuntamiento de Pamplona reitera su petición de que el PSIS se limite a cuestiones de planificación supramunicipal, justificadas como estructurantes del desarrollo urbanístico. "Si, como está previsto, el PSIS establece tanto las determinaciones estructurantes como las pormenorizadas, deberá hacerlo con el nivel de detalle y concreción necesarias para el desarrollo de actos concretos de ejecución material", indica el Consistorio.

El informe vuelve a insistir en la necesidad de reubicar dotaciones, de ampliar la reserva de suelo para la dotación deportiva propuestas o de estudiar la opción de integrar la SCDR Echavacoiz en el ámbito del PSIS e incrementar sus instalaciones. Para el entorno de las Casas de Barcos, se propone excluir la zona del PSIS para que su reurbanización se gestione desde el Plan Municipal o, en su caso, se aporte una solución completa para el solar del antiguo colegio y para la permeabilidad de la zona hacia la avenida de Aróstegui.