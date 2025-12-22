"Alegría inmensa" entre las administraciones de Pamplona que han repartido parte de un 5º y un 3º premio

Varias personas rellenan los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 consta de 198 series y cada serie tien - Eduardo Parra - Europa Press

PAMPLONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha pasado por Pamplona en forma de tercer premio y de quinto premio y ha dado una "alegría inmensa" a las administraciones que los han vendido.

En concreto, un receptor mixto de lotería en el número 13 de la avenida Zaragoza, 'La esquina de la suerte', ha vendido 7 décimos del tercer premio 90.693, 350.000 euros en premios -50.000 por cada décimo-. "Todo se vende presencial", han comentado desde el establecimiento, que creen que se ha podido repartir entre vecinos de la zona.

No es la primera vez que reparten premios ya que en los últimos once años han vendido cuatro premios: en los años 2014 y 2017, un segundo premio y el año pasado y este, un tercero. "Estamos súpercontentas, tenemos una alegría inmensa, dar la suerte, repartirla...", han manifestado tras conocer que habían vendido 7 décimos del tercer premio.

Otros dos décimos de este tercer premio se han vendido en el establecimiento de Cordovilla ubicado en el centro comercial La Morea-Hipermercado E.Leclerc.

También alegría ha repartido la administración de loterías San Fermín, en la calle Mayor 87 de la capital navarra, donde Maite Urroz y Ana Cañamares, atendían a medios de comunicación y vecinos que se acercaban tras enterarse de que han vendido 20 décimos del quinto premio 77.715, que suponen 120.000 euros en premios -6.000 por décimo-.

Un número que llegó a este establecimiento en el casco viejo de Pamplona procedente de un intercambio con una administración de loterías de Elda, en Alicante. Según ha contado Urroz, en Elda les interesaba "un número que teníamos nosotras y les enviamos 20 décimos y ellos nos enviaron 20 del 77.715".

Según han relatado esta mañana, "los hemos vendido por ventanilla, sabemos de dos personas premiadas, una ya se ha acercado y la otra vendrá". "Estamos muy contentas, hoy de celebración, siempre que se da un premio da ilusión, la gente está contenta y nosotras también", ha dicho, para recordar que "hace más de 20 años, vendimos también un quinto premio".

De este mismo quinto premio, el 77.715, se ha vendido también un décimo en la administración de loterías Torico, en la avenida Carlos III, 55, de Pamplona.