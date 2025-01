Alfaro dice que no se dan "los requisitos" para que toda Navarra pueda ser declarada zona de mercado tensionado

PAMPLONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha afirmado que no se dan "los requisitos que exige la norma" para que todo el ámbito territorial de la Comunidad foral en su conjunto sea declarado como zona de mercado tensionado. "Y no queremos correr el riesgo, no vamos a dar carta blanca a quien no quiere que esta medida salga adelante", ha indicado.

En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de declarar zona de mercado residencial tensionada todo el ámbito territorial de Navarra, formulada por EH Bildu en el pleno del Parlamento foral, Alfaro ha destacado que "las leyes, en muchos casos, dan lugar a interpretaciones que pueden ser contradictorias o, como mínimo, generar dudas". "Y la decisión que hemos tomado es tomar el camino donde no cupiese ningún tipo de interpretación dudosa. En este sentido, no queda claro que la ley permita la declaración de la comunidad en su conjunto, sino que habla de determinadas zonas", ha manifestado.

En segundo lugar, ha afirmado que "no disponemos de datos fiables del conjunto de la comunidad y abriríamos una segunda vía a los recursos de quienes sabemos perfectamente que no quieren esta declaración de zonas de mercado tensionado".

Y en tercer lugar, ha comentado que "el Estado necesita al menos veinte operaciones en el mismo distrito censal para fijar la referencia de precios del alquiler". "Por tanto, nos encontraríamos con que muchos municipios de este tamaño, al no haber ese volumen de operaciones, quedarían en blanco", ha manifestado.

La consejera ha señalado que se ha optado por realizar una primera declaración que afectará a 21 municipios porque "de no hacerlo de esta manera, con datos que lo avalen, hubiera supuesto un riesgo de recursos y apelaciones que no hemos querido en ningún momento correr". "Debemos afrontar este camino con pasos firmes, pero muy seguros, y hemos querido hacerlo con la cabeza fría", ha dicho.

Además, según Alfaro, "si realizamos el corte en los 5.000 habitantes es porque si descendíamos más en población, los datos no resultaban representativos, al menos los datos que hemos utilizado para esta primera declaración". "La voluntad de este Gobierno es poner en marcha cuanto antes el Observatorio de la Vivienda de Navarra, que nos permita tener más datos, más fiables, más sólidos y un mayor rigor aún, y que nos permita poder ir a una segunda, a una tercera declaración e incluir más municipios de Navarra, incluso los que estén por debajo de los 5.000 habitantes. Y así lo haremos si la solidez de los datos nos lo indican", ha asegurado.

También ha mencionado "el plan de medidas que daremos a conocer en aproximadamente tres meses", ya que "independientemente de las zonas tensionadas, este Gobierno está dispuesto a establecer planes de medidas específicas para todos aquellos municipios que así lo soliciten, atendiendo, lógicamente, a sus peculiaridades concretas, aunque no estén en esta primera declaración de 21 municipios como zona de mercado tensionado".

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta ha subrayado que "entiendo su criterio de seguridad jurídica al que ha apelado, pero entendemos que la ley, en su redacción, sí que permite que se declare zona tensionada toda la comunidad, si toda la comunidad efectivamente está en esa situación de tensión en el mercado residencial".

"Pensamos que hay que intervenir el mercado de la vivienda en toda Navarra y que hay que actuar con ambición política para garantizar el derecho a la vivienda", ha subrayado, tras destacar la necesidad de incluir al resto de municipios "que van a quedar fuera" de esta primera declaración.