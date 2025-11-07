Alfaro vuelve a trasladar al Gobierno de España la "necesidad" de reforzar las oficinas de Extranjería en Navarra

I-D, la vicepresidenta del Gobierno de Navarra Begoña Alfaro; la directora general de Políticas Migratorias, Eva Gurría; la subdirectora general de Régimen Jurídico, Ainara Dorremochea; y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha trasladado este viernes a la secretaría de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, la "necesidad" de dotar con más recursos a las oficinas de Extranjería existentes en Navarra ante el "continuo aumento" de la población navarra de origen migrante, que con fecha 1 de julio de 2025 se cifraba en 138.752 personas.

La petición se ha trasladado en el marco de una reunión celebrada en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la que la vicepresidenta Alfaro ha estado acompañada por la directora general de Políticas Migratorias del Ejecutivo foral, Eva Gurria, y responde a una solicitud que de forma reiterada han realizado las entidades y colectivos sociales que trabajan con la población de origen migrante, según ha explicado el Gobierno de Navarra en una nota.

Además de este punto concreto, la reunión ha servido para poner en común diferentes aspectos de competencias compartidas que preocupan tanto a la población migrante como a la Administración foral como pueden ser la homologación de títulos formativos expedidos en otros países, el aprendizaje de los idiomas propios de la Comunidad o el aumento de la oferta formativa para el arraigo socio formativo, el conocido como certificado de profesionalidad.

Tanto Alfaro como Gurria han valorado los "avances" que ha supuesto el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería en algunos aspectos y han solicitado que se acredite al Servicio de Asesoramiento en Materia de Extranjería de la Comunidad foral para realizar las solicitudes iniciales, aspecto contemplado en la modificación normativa.

La migración circular vinculada al empleo, conocer las vías regulares de financiación que se puedan obtener para esta finalidad o la situación actual en la que se encuentra el Plan Estatal de Integración y Convivencia Intercultural han sido otros de los temas que se han tratado en una reunión en la que ambas partes han mostrado su "compromiso por seguir incidiendo en todos los aspectos positivos que conlleva la migración ante la campaña mundial de odio al extranjero".