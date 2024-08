Alzórriz: "Otegi debe saber que el estatus de Navarra no se toca"

PSN advierte de que "mientras los socialistas lideren el gobierno, Navarra será una comunidad diferenciada dentro de España"



PAMPLONA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha avisado este miércoles al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que "el estatus de Navarra no se toca" mientras ellos estén al frente del Gobierno foral. "No vamos a entrar en ensoñaciones independentistas que no son las que representan a la mayoría de navarros y navarras", ha dicho.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha asegurado, en una nota, que mientras estén al frente del Gobierno, "Navarra seguirá siendo una comunidad diferenciada dentro de España, con la mirada puesta en Europa y siempre cumpliendo con el marco constitucional". "Estamos cómodos siendo parte de España con nuestras especifidades, autogobierno y convenio económico", ha aseverado.

"Estos debates grandilocuentes no contribuyen a mejorar la vida de las personas y no son las que preocupan a la ciudadanía", ha afirmado, para añadir que "solo favorecen la confrontación entre diferentes y dan aire a los mensajes radicales de división, miedo y confrontación de las derechas".

El PSN ha afirmado que trabajará por la "construcción social y no de otra índole, siendo respetuosos con la pluralidad, singularidad y realidad de nuestra tierra". "Apostamos por ampliar y mejorar los servicios públicos al ciudadano y reivindicar la mejora de nuestra tierra dentro del marco constitucional", ha subrayado.

Alzórriz ha pedido al resto de formaciones políticas que "dejen de utilizar políticamente la Lorafna" y ha asegurado que "no se van a modificar aspectos institucionales ni lingüísticos que siempre hemos defendido como partido". "Somos favorables a dialogar para mejorarla después de 40 años, pero nunca modificando el estatus ni la identidad de Navarra, lo demás, es engañar y mentir al conjunto de la ciudadanía", ha comentado.

"Es triste ver cómo UPN con un nuevo liderazgo sigue con las mismas fórmulas apocalípticas sobre nuestra tierra", ha recrimianado y ha trasladado a la formación regionalista que "por mucho que les molesten los símbolos de Navarra no son suyos, sino de todos y todas las navarras". Según ha continuado, el PSN los defenderá siempre con "determinación y orgullo". "El PSN, siempre va a defender Navarra dentro de España, con la mirada puesta en Europa y siempre cumpliendo con el marco constitucional", ha remarcado.

Además, ha indicado el portavoz socialista, "hay una amplia mayoría social en Navarra que quiere este modelo institucional en el que además todos y todas cabemos".