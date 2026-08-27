La ampliación del secado solar de lodos en la EDAR de Arazuri optimiza los costes y propicia más capacidad de compostaje

Secado solar de lodos. - MCP

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Desde su puesta en marcha a finales de junio, la ampliación del secado solar de lodos en la EDAR de Arazuri optimiza el proceso y propicia una mayor capacidad de compostaje, superando la capacidad de secado de la nave piloto, según ha informado la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

El pasado mes de junio, la Mancomunidad culminó la ampliación de la planta de secado solar de lodos en la EDAR de Arazuri, que consistió en la instalación de cinco nuevos invernaderos de vidrio, que se sumaban al que ya operaba desde 2021. El objetivo del secado solar, ha indicado la Mancomunidad, es acelerar la evaporación del agua de estos lodos destinados al compostaje mediante su mezcla con restos vegetales.

La evaporación solar en estas naves deshidrata el lodo y reduce su volumen, permitiendo optimizar el compostaje. Asimismo, se disminuye la cantidad de lodo que se valoriza en el campo, "lo que abarata el transporte y genera un notable beneficio ambiental". Para favorecer el secado, cada una de las seis naves dispone de un robot volteador automático que remueve y airea continuamente los lodos.

El objetivo final es el tratamiento de aproximadamente el 50% de los lodos generados anualmente en la EDAR, lo que supondrá secar 21.000 t de las 42.000 t que se generan cada año.

LA EXPERIENCIA PILOTO DESDE 2021

En julio de 2021 se puso en marcha una primera planta piloto de secado solar que cuenta con 1.024 m2 de superficie. Los resultados obtenidos fueron muy positivos, lo que llevó a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a abordar en 2025 la consolidación de este tratamiento mediante la construcción de las cinco nuevas cámaras de secado: tres con una superficie de 1.280 m2 cada una y otras dos con 1.440 m2. Con la construcción y puesta en marcha de estos nuevos invernaderos, la superficie total de secado asciende a 7.744 m2.

El proyecto de construcción de las nuevas cámaras fue complejo ya que requirió la reurbanización de una superficie de más de 48.000 m2 afectando a procesos relacionados con la gestión de los lodos como viales de circulación de vehículos, eras de acopios de restos verdes y triturados, etc. Las obras de ampliación y reurbanización del entorno contaron con un presupuesto de ejecución de 6.334.918 euros, financiado por el Gobierno foral a través de Navarra de Infraestructuras Locales S.A. (NILSA).

RETOS DE LA AMPLIACIÓN DEL SECADO SOLAR

A partir de la experiencia adquirida con la planta piloto y a la vista de los primeros resultados obtenidos con incorporación de las cinco nuevas naves, los principales retos de la Mancomunidad con esta instalación son "optimizar los tiempos de secado en las nuevas naves, analizando los rendimientos obtenidos en función de las diferentes condiciones climatológicas, prestando especial atención al periodo invernal y optimizar la organización y coordinación interna de la gestión de lodos, tanto del lodo húmedo destinado a secado como del lodo seco obtenido, buscando una gestión eficiente de los diferentes flujos".

Además, ha añadido, se pretende mejorar la coordinación del proceso de secado solar con la gestión de los túneles donde se realiza el compostaje y cuantificar el ahorro de 'huella de carbono' asociado al secado solar, considerando tanto la reducción de emisiones derivada de la gestión de los lodos como las condiciones ambientales y energéticas del propio proceso de compostaje.

CAPACIDAD SUPERIOR DE SECADO DE LODOS

En estas primeras semanas con las nuevas naves operativas han sido tratadas 1.708 toneladas de lodo deshidratado (con un 17% medio de materia seca inicial) hasta alcanzar un 72% de materia seca final, un buen resultado, a juicio de Sandra Blázquez, técnica de Medio Ambiente responsable de la gestión de lodos en la EDAR de Arazuri, que indica que "las altas temperaturas y la elevada radiación solar de julio y agosto han proporcionado un aporte energético constante que ha resultado óptimo para el secado".

Asimismo, la técnica precisa que las mayores dimensiones de los nuevos invernaderos han optimizado la operativa interna, ya que "su diseño ofrece un espacio más amplio y funcional, lo que permite a la maquinaria de llenado y vaciado maniobrar con mayor rapidez, eficiencia y seguridad". Esta mejora logística ha recortado los tiempos de carga y descarga, incrementando la productividad global y el aprovechamiento de la capacidad de la planta, ha expresado.

COMPOST-ARAZURI, MUY BENEFICIOSO PARA HORTICULTURA Y JARDINERÍA

Para elaborar el Compost-Arazuri, un 25% del lodo digerido generado en la depuradora se mezcla con restos verdes procedentes de podas municipales, de la recogida selectiva domiciliaria y de empresas de jardinería de la Comarca de Pamplona. En el proceso de compostaje se lleva a cabo la descomposición de la materia orgánica, y al higienizar el producto se eliminan agentes patógenos y semillas de malas hierbas.

El Compost-Arazuri es un producto inocuo de fácil manejo y almacenamiento y muy beneficioso para el suelo y el crecimiento de las plantas. Es apto para la aplicación en cualquier tipo de suelo, siendo utilizado generalmente en cultivos intensivos de horticultura y jardinería. Su uso principal es como enmienda de suelos, cubre siembras y elaboración de sustratos de plantación, ha añadido la Mancomunidad.