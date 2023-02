Aprobado un proyecto de Ley Foral para gravar fiscalmente la fabricación de envases de plástico no reutilizables

PAMPLONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, en su sesión de este miércoles, ha aprobado un proyecto de Ley Foral para gravar con un impuesto especial la fabricación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables.

El texto legal, que ahora inicia la tramitación parlamentaria, establece un tipo impositivo de 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclable que contengan los envases, o fabricados o de adquisición intracomunitaria. Se trata, por tanto, de un tributo de naturaleza indirecta, explica en un comunicado el Ejecutivo foral.

La iniciativa legislativa del Ejecutivo es una exigencia de la última actualización del Convenio Económico, de 28 de diciembre de 2022, que recoge que Navarra aplicará sustancialmente la misma norma que el Estado para la exigencia de un impuesto especial a los envases de plástico no reutilizables, tanto aquellos vacíos como a los que contengan o protejan mercancías. El Estado aprobó en abril la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Los envases compuestos por más de un material se gravarán por la cantidad de plástico no reciclable que contengan. Es decir, no se gravará la cantidad de plástico reciclable que contengan los productos objeto del impuesto. También quedan fuera del ámbito de este impuesto los objetos destinados a contener, proteger o presentar productos sanitarios, medicamentos, alimentos para usos médicos, preparados para lactantes, etc, así como los rollos de plástico para ensilados de uso agrícola y ganadero.

El objetivo del nuevo impuesto es frenar la fabricación y uso de plástico no reciclable "por causas medioambientales". "Es conocido que este material sólo se desintegra en pequeñas partículas, que terminan siendo ingeridas en el mar por muchos organismos que no lo diferencian del alimento marino, provocándoles la muerte por intoxicación. Asimismo, resultan también preocupante la introducción de microplásticos en la cadena alimentaria al encontrarse en algunos alimentos de origen marino, la sal o en el agua embotellada, de manera que se trata de evitar el riesgo para la salud humana y la mejora de los ecosistemas", explica el Gobierno de Navarra.