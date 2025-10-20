La apuesta del Ayuntamiento de Pamplona por la tecnología LED reduce en 78.566 euros el gasto en alumbrado público

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha sustituido 2.159 puntos de luz del alumbrado público de la ciudad por luminarias de tecnología LED en los dos últimos años. Esta apuesta por la sostenibilidad ha generado una reducción del 45% en el consumo energético de las farolas de la vía pública, que ha supuesto, en términos económicos, un descenso del gasto municipal anual de 78.566 euros. Queda pendiente la renovación de otros mil puntos de luz de la ciudad antes de final de año.

Previamente a la renovación realizada, el consumo de las luminarias de tecnologías de VSAP y halogenuros metálicos, funcionando con equipos de reducción de flujo, llegaba a los 924.244 KWh. Con las actuaciones llevadas a cabo en estos dos últimos años se ha pasado a un consumo de 513.119 KWh, lográndose un ahorro de 411.825 KWh, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Esta renovación de luminarias, ha añadido, mejora la seguridad y la accesibilidad de viandantes, además de favorecer la actividad comercial. La tecnología LED disminuye el consumo de energía, aumenta el bienestar y la sensación de seguridad y bienestar, reduce la contaminación lumínica y mejora el paisaje nocturno urbano. Estas actuaciones se incluyen en el Plan de Alumbrado de Barrios, que busca avanzar en materia de descarbonización y transición energética, en el marco de los objetivos globales de mitigación y adaptación al cambio climático.

VEINTITRÉS ACTUACIONES REALIZADAS Y OTRAS SIETE PENDIENTES

Desde enero del año 2024, se han realizado un total de 23 actuaciones tanto a través de proyectos y licitaciones concretas como mediante intervenciones vinculadas al contrato de mantenimiento de las instalaciones del alumbrado público. Estas actuaciones han tenido diferentes magnitudes de renovación. Hay actuaciones con cambios de menos de diez luminarias en zonas específicas como los accesos a la A.D. San Juan (3 luminarias), Colegio Público San Juan de la Cadena (6 unidades) o calle Francisco Javier Sáenz de Oiza (9 unidades), a las que se suman proyectos con más de un centenar de luminarias sustituidas, como los llevados a cabo en barrios como la Rochapea fase 1 (233 y 85) y fase 2 (49 y 31), Iturrama (218), Orvina (107), San Jorge fase 1 (191), Azpilagaña (100), Etxabakoitz Sur - Grupo Urdánoz (171), Santa María la Real (165) o las avenidas Carlos III (191) y Roncesvalles - García Ximénez - Calle Tudela (136). Asimismo, se han cambiado luminarias en otros espacios significativos como la Plaza del Castillo (74 luminarias) o un tercio de la iluminación ornamental de las murallas de la Ciudadela desde los fosos (98).

ADJUDICACIÓN PARA RENOVAR MIL LUMINARIAS ANTES DE FINAL DE AÑO

En lo que queda hasta finalizar el año, el Ayuntamiento de Pamplona va a renovar 1.052 luminarias más del alumbrado público. Se trata de una actuación, dividida en siete lotes, para sustituir luminarias de tecnología de descarga por luminarias de tipo LED en diferentes puntos del Casco Antiguo (69 luminarias), San Jorge (36), Avenida de Pío XII (176), alrededores de la Avenida de Pío XII (127), Iturrama y su paseo central (287), Abejeras (155) y la zona de confluencia de Iturrama y Ermitagaña (202 luminarias). El presupuesto de esta actuación supera el millón de euros.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado este lunes ese contrato a cuatro empresas por un importe de 850.081,14 euros. Las empresas que ejecutarán los trabajos serán Montajes Eléctricos Noi SAL, Telman Talleres Eléctricos y Mantenimiento SL, Montajes Eléctricos Pamplona SA y Ríos Renovables SL. El contrato mixto abarca tanto el suministro como la instalación de las luminarias. Se instalarán luminarias programables, permitiendo la regulación de sus niveles de iluminación.