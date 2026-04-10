El Archivo de Navarra dedica su microexposición de abril al centenario de la muerte de Joaquín Maya

Fotografía de Joaquín Maya. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuando se cumple el centenario del fallecimiento de Joaquín Maya, compositor, maestro y promotor cultural pamplonés, el Archivo Real y General de Navarra dedica su microexposición de abril a exponer al público algunos de los documentos que custodia relacionados con esta efeméride. En concreto, se exhiben varias partituras impresas y manuscritas de Joaquín Maya, cartas autógrafas dirigidas al Orfeón Pamplonés y a la Diputación Foral y Provincial de Navarra, el Diploma concedido por el Ayuntamiento de Pamplona al compositor en reconocimiento a su nombramiento como académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y artículos de prensa sobre su actividad y fallecimiento.

La microexposición 'Centenario del fallecimiento de Joaquín Maya (1838-1926)' es una muestra de pequeño formato, de acceso libre y gratuito, que permanecerá abierta en la galería baja del Archivo de Navarra todos los días del mes de abril en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. También podrá visitarse de manera online, a través del micrositio web del Archivo Real y General de Navarra, informa en un comunicado el Ejecutivo foral.

El nombre de Joaquín Maya representa no sólo a un destacado músico pamplonés, sino también a "una figura clave en la articulación de la vida musical de Pamplona, que fue capaz de conectar formación, creación e instituciones en un momento de decisiva transformación cultural de la capital navarra", destaca el Gobierno de Navarra.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, Pamplona vivió, pese al impacto de las guerras carlistas y las tensiones políticas, un progresivo impulso de la educación y la actividad cultural que se evidenció en hechos como la proliferación de bandas de música militares, la apertura en 1841 del Teatro Principal, la consolidación de espacios de sociabilidad como el Café Suizo en 1845, la creación en 1858 de la Academia Municipal de Música, el surgimiento del Orfeón Pamplonés en 1865, así como la fundación de la Orquesta Santa Cecilia en 1879. Todo ello "favoreció notoriamente el crecimiento de la actividad musical e impulsó además la consiguiente demanda de músicos con la suficiente formación y preparación".

A este "efervescente panorama" cultural pamplonés vendría a contribuir "de forma decisiva" Joaquín Maya Ecenarro. Nacido en Pamplona en 1838 y huérfano desde temprana edad, Maya inició su formación como infante en la capilla de la Catedral de Pamplona (inaugurando así una trayectoria estrechamente vinculada a las instituciones musicales de la ciudad), donde aprendió canto, solfeo y órgano, y donde entraría en contacto con Mariano García Zalba, maestro de capilla, con quien volvería a coincidir posteriormente en diversos espacios culturales a lo largo de su vida.

Tras la fundación en 1858 de la Academia Municipal de Música para atender a la creciente necesidad de formación y ampliar la oferta de enseñanza musical más allá de los ámbitos eclesiástico y privado, Maya entró a formar parte de su claustro como profesor de piano, solfeo y armonía. Desde esta posición docente desarrolló una intensa labor pedagógica, "contribuyendo con ello a la capacitación de varias generaciones de músicos, en un momento clave para la profesionalización del sector musical en Navarra".

En 1865 fue designado director musical del recién creado Orfeón Pamplonés, cargo que desempeñaría hasta 1873. Sería esta una etapa en la que el orfeón se afianzó institucionalmente en la vida cultural de la ciudad y donde volvió a coincidir con Mariano García, a la sazón subdirector de la misma entidad musical. Entre los jóvenes que pasaron por su magisterio sobresalió el tenor roncalés Julián Gayarre, a quien guió en sus primeros pasos musicales previos a su posterior proyección internacional. Años más tarde, en 1879, Maya fundó junto a Pablo Sarasate la Orquesta y Sociedad de Conciertos Santa Cecilia, contribuyendo con ella a la introducción de repertorio internacional y al desarrollo de los conciertos de San Fermín, que dirigió hasta 1898.

Su actividad docente se extendió también a la Escuela Normal de Maestros, donde ejerció como profesor de solfeo y canto desde 1881 y hasta su fallecimiento en 1926. Durante este periodo publicó su 'Tratado de Solfeo' (1900) y, en paralelo, desarrolló también una intensa actividad participando activamente en múltiples eventos musicales de la ciudad. Así, dirigió en diversas ocasiones la orquesta del Teatro Principal, participó en la producción de óperas y zarzuelas, y colaboró activamente en la vida cultural del Casino Principal como pianista acompañante y como director de distintas agrupaciones.

En su faceta de compositor, la producción de Joaquín Maya se centró fundamentalmente en la música religiosa de la que es exponente la obra 'Vísperas de San Fermín'. No obstante, compuso también obras de género profano destinadas a las formaciones con las que trabajó y colaboró.

Como reconocimiento a su ya longeva trayectoria dedicada a la música y a la cultura, en 1919 fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y, así mismo, vocal de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra. Tras su muerte, acaecida en 1926, su ciudad natal le rindió diversos homenajes y hoy en día el nombre de Joaquín Maya permanece en el callejero pamplonés junto al de otros músicos ilustres, "como testimonio y tributo a una generación que contribuyó decisivamente a configurar la vida musical de la ciudad".