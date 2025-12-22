El Archivo de Navarra prorroga la exposición sobre Carlos III el Noble y programa actividades familiares para Navidad

PAMPLONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Real y General de Navarra ha prorrogado hasta el 12 de abril de 2026 la exposición temporal 'Carlos III de Navarra, el rey del buen gobierno (1387-1425)'. La exposición, que en estos tres meses ya ha sido visitada por más de 10.000 personas, ha sido comisariada por Eloísa Ramírez Vaquero, catedrática de Historia Medieval de la Universidad Pública de Navarra; Alicia Ancho Villanueva, restauradora y directora del Servicio de Patrimonio Histórico; y Roberto Ciganda Elizondo, medievalista y técnico del Servicio de Descripción de Documentos de Comptos del Archivo Real y General de Navarra.

La muestra ofrece una mirada sobre el período de mayor esplendor del reino de Navarra a través de un conjunto de documentos y piezas originales vinculadas a Carlos III el Noble, que han sido reunidas de manera extraordinaria.

Entre las piezas más destacadas que podrán seguir contemplándose en el Archivo Real y General de Navarra se encuentran el Bacinete del panteón real (procedente del Museo de Navarra), el Cáliz de Ujué (Museo de Navarra), la Urna del corazón de Carlos II (Parroquia de Santa María de Ujué), la escultura de Blanca de Navarra (Parroquia de Santa María de Olite), el Arca de la Virgen del Puy (Santuario de la Virgen del Puy de Estella-Lizarra), la Auténtica de Manuel II Paleólogo, emperador de Bizancio (Archivo de la Catedral de Pamplona), el Códice de la coronación, unción y exequias de los reyes de Inglaterra (Archivo Real y General de Navarra), o el Privilegio de la Unión de Pamplona (Archivo de la Catedral de Pamplona).

Con motivo de las vacaciones de Navidad, en las que se espera una alta afluencia de público, se mantendrán las visitas guiadas gratuitas a la exposición todos los sábados por la mañana, previa reserva llamando al teléfono 848 42 46 67.

Además, para facilitar la visita por parte del público y la experiencia de una inmersión personalizada se ha instalado una audioguía que puede descargarse de manera gratuita mediante el teléfono móvil particular, para lo cual se recomienda acudir con auriculares. Junto a esta guía, existe otra versión de menor duración destinada al público joven.

Asimismo, para el público infantil de 6 a 12 años se ha organizado la actividad 'El susurro del buen gobierno' consistente en una yincana realizada en torno a la exposición. Acompañados por 'Tea en la azotea' los más pequeños podrán disfrutar de una aventura a través de preguntas, pistas y pruebas para conseguir los siete Sellos del Buen Gobierno de Carlos III el Noble. Los ganadores obtendrán el diploma de Embajador del legado del rey. Esta actividad tendrá lugar en el propio Archivo Real y General de Navarra los sábados 27 de diciembre y 3 de enero y para apuntarse es necesario reserva plaza llamando al teléfono 848 42 46 67.